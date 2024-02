Güney Kore’den Türkiye’ye sağlık yatırımı

Güney Koreli implant firması Türkiye 'ye sağlık yatırımına geliyor- Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan MegaGen firması, Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra da 100 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park:- "Bizim ardımızdan global ve diğer Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum"- "Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik" DAEGU (AA) - Güney Koreli diş implantı üreticisi MegaGen firması, Türkiye'ye kuracağı fabrikayla ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan MegaGen, implant yanında diş hekimi koltuğu, görüntüleme sistemleri ve bu alandaki yazılımları da üretiyor. MegaGen, dünyada 120'yi aşkın ülkede faaliyet gösteriyor.Firma, Güney Kore dışındaki ilk üretim tesisini Türkiye'de İstanbul 'a kurma kararı aldı ve buna yönelik çalışmalarını da hızlandırdı.- "Biz Türkiye'yi seçtik"MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park, AA muhabirine, firmanın Güney Kore 'nin Daegu kentinde yer alan fabrikasında değerlendirmede bulundu.Uzun zamandır yurt dışına açılma planları yaptıklarını belirten Park, çoğu şirketin yurt dışındaki ilk yatırımları için daha çok ABD ve Avrupa'yı düşündüğünü ancak kendilerinin geleceğe dair farklı fikirleri olduğunu söyledi. İş yapmak için belirli kararların verilmesi gerektiğini aktaran Park, "Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik." dedi.Park, Kore'de robotik sistemlerle akıllı üretim yapan bir firma olduklarını, İstanbul'a kuracakları fabrikaya da Kore'deki gibi robotik sistem kuracaklarını belirtti.Türkiye'deki üretimleriyle farklı ülkelere ve Avrupa'ya da yönelmeyi düşündüklerini vurgulayan Park, "Türkiye'de üretimi sağlayıp ' Made in Türkiye ' etiketiyle ürünlerimizi Avrupa'ya göndermek gibi bir hayalimiz var. Türkiye, medikal turizmde oldukça meşhur bir ülke olduğu için Avrupa ve yurt dışından birçok hasta geliyor, bu hastalarla da ürünlerimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.Park, Türkiye'de ilk olarak bir üretim bandıyla yatırıma başlayacakları bilgisini vererek, şöyle devam etti:"Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız. İlerleyen dönemde yatırımın karşılığı alındıkça daha fazla yatırım yapıp iş büyütülecek. Bu üretim bandında sonuçlar alındıkça büyümek istiyoruz. Türk devletinin desteklerinden faydalanarak daha büyük bina kurup, üretim bandını çoğaltıp her şeyi daha çok büyütmek hayalimiz. Çok daha büyük bir fabrika için 5 sene gibi bir sürenin ardından daha büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O zaman muhtemelen 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu üretim tesisimizde dünyanın farklı yerlerinden gelecek diş hekimlerine eğitimler de verilecek."- "İhracata da başlayacağız"Türkiye'den İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerine de yönelme planları olduğunu bildiren Park, 5 yıllık üretim planının yarısında gelindiğinde ihracata başlamayı hedeflediklerini anlattı.Park, kendisinin de diş hekimi olduğuna ve şirketi diş hekimleriyle birlikte kurduklarına dikkati çekerek, hekimlerin ihtiyaçlarını bilerek bu doğrultuda en doğru ürünleri ürettiklerini kaydetti.İmplantın ardından diğer ürünlerinin de Türkiye'de üretimini sağlayıp "Made in Türkiye" etiketiyle dünyaya tanıtabileceklerini dile getiren Park, "Türkiye, iş bağlantısı kurmak için çok önemli bir ülke. Asya şirketlerinin bağlantı kurma eksikliği var. Türkiye üzerinden bağlantı kurup beraber başka yerlerde iş yapmak da istiyoruz. Biz Türkiye'deki şirketlere rakip olarak gelmek istemiyoruz. Biz teknik bilgi ve birikimimizi paylaşıp ülkedeki kalite ve standartların artırılmasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye'deki ürün kalitemiz de Güney Kore'deki ile aynı olacak. Beraber güzel sonuçlar alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Park, vergi gibi devletle ilişkiler ile çalışanlara karşı sorumluluk gibi konulara çok önem verdiklerini belirterek, Türkiye'deki yatırımlarını tamamlamaları için bazı izin ve işlem süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.- "Daha fazla Güney Kore şirketi gelecek"Şimdiden MegaGen'in yatırımını izleyerek Türkiye'ye yatırım planı yapan Güney Koreli firmalar olduğuna işaret eden Park, "Daha fazla Güney Kore şirketinin Türkiye'ye gelip yatırım yapıp büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye şu anda yapılan yatırımlar da sürekli büyüyor. Bizim ardımızdan global ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum." dedi.Park, dental pazarda dünyada 8'inci sırada yer aldıklarını, 2030'a kadar hedeflerinin 3. sıraya yükselmek olduğunu vurguladı. Sadece implant alanında değil, dental ve sağlık alanında da daha fazla inovasyon yapıp, yapay zekanın kullanıldığı dijital ürünler oluşturup farklı alanlara yönelmek istediklerini dile getiren Park, bu alanda AR-GE'ye de çok önem verdiklerini söyledi.- Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiTürkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye yardım eden ülkelerden biri olduğunu anımsatan Park, "Türkiye'den 'kardeş ülke' olarak bahsediyoruz. İki ülke halkları birbirine çok yardımcı oluyor. Fiziksel olarak Japonya ve Çin bize yakın ama duygusal olarak Türkiye'yi kendimize daha fazla yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.Park ile MegaGen Türkiye CEO'su Cem Dergin ve diğer şirket yöneticileri, basın mensuplarıyla yaptıkları görüşmenin ardından Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çiçek bırakan Park ve Dergin, saygı duruşunda da bulundu.