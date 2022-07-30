Konya'da yaşayan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, 11 yaşında kuyumculuk zanaatıyla başlayan meslek aşkını 40 yıldır takı tasarımcılığıyla sürdürüyor. Yıllardır; altın, gümü, gibi değerli taşlara sabırla şekil veren Konyalı kuyumcu ters mimari tekniğiyle işlediği taşlarla da adından söz ettiriyor.

Küçük yaşlarda evdeki saat, radyo gibi aletleri söküp tekrar birleştirmeyi seven Küçükdemirel, ailesinin bu durumu fark etmesi üzerine bir zanaat öğrenmesi için kuyumcu dükkânına çırak olarak verildi. Kuyumcu dükkânına 11 yaşında adım atan Küçükdemirel, askere gidene kadar ustasının yanında işin inceliklerini öğrendi, askerden döndükten sonra kendi atölyesini açarak, zamanla işveren oldu.

Ters mimari tekniğini kullanıyor

Küçükdemirel, tarihi mekânlar başta olmak üzere çeşitli tasarımları özel taşların içine ters mimari tekniğiyle işlediğini söyledi. Kolye ucu ve yüzük taşı gibi takılar işlediğini anlatan Küçükdemirel, tamamlanan taşa yukarıdan bakıldığında işlemin görüldüğünü dile getirdi. Taşlara ters mimari tekniğiyle Ayasofya, Mevlana Türbesi, Sultanahmet, gibi tarihi mekânların kuş bakışı minyatürünü sığdırdığını anlatan Küçükdemirel, taşlara kendine ait tasarımlarla farklı işlemeler yaptığını aktardı.

"Burası benim hayatım"

Küçükdemirel, tasarımı taşı kırmadan tamamlamak için uyguladığı yöntemin ince işçilik, ustalık ve sabır gerektirdiğini belirterek, işini sevgi ve sabırla sürdürdüğünü kaydetti. Yaklaşık 2 metrekare alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ve dükkânını çok sevdiğini vurgulayan Küçükdemirel, "Ben burada bir sürü sanatçının, siyasi liderin işini yapıyorum. Gelen burada mı yapıyorsun diye şaşırıyor, 'evet' diyorum, 'Burada yapıyorum, burası benim hayatım'. Besmele çekip oturuyorum buraya, akşama kadar da tasarım yapıyorum. Burası bizim hayat yuvamız." diye konuştu.

"Vizyonunuzu geliştirmeniz lazım"

Küçükdemirel, işini çok sevdiğini ifade ederek, "Ben dünyanın birçok yerindeki kuyumcu fuarlarına gittim. Oralarda gördüklerimi hayata geçirmeye karar verdim. Ondan dolayı da kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Vizyonunuzu geliştirmeniz lazım." dedi.

Dünyanın her şehrinden müşterileri var

Dünyanın farklı şehirlerinde de müşterileri olduğunu anlatan Küçükdemirel, "İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Mardin, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir buralarda sabit müşterilerim var. Hollanda, İsveç, Danimarka, Almanya gibi Avrupa'da da birçok yere ürün gönderiyoruz." diye konuştu.

Bir yüzüğü bitirmek 3,5 gün sürüyor

Küçükdemirel, ters mimari tekniğiyle doğal taş işlemenin çok yaygın bir sanat olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi tasarımdan tasarıma değişiyor. Mesela taşı tersten oyarak tarihi mekânlar sığdırıyoruz diyoruz ya, sadece taşı oymak oyalanmazsam iki günde bitiyor. Bir de yüzüğün kasası var. Kasa da bir günümü alıyor. Çok oyalanmazsam yüzüğü 3,5 günde bitiriyorum. Taş içine oyma işi olmazsa normal bir yüzük yapılacaksa bu da aşağı yukarı bir buçuk gün içerisinde falan bitiyor."