En güzel isimler anlamına gelen Esma-i Hüsna her Müslümanın merkezine alması gereken bir mesele olduğu gibi zikredildiğinde hayatımıza bereket katan manevi bir azıktır. Çalışmaları ve eserleri ile İslam düşünce dünyasına katkı sağlayan Ekrem Demirli Esmâ-i Hüsnâ: Allah ’ı İsimleriyle Tanımak kitabı ile okuyucusunu Allah Teala'nın isimlerini düşünmeye davet ediyor.

Her ismi yüce, her ismi güzel olan Allah'ın adını anmakla birlikte Müslümanlık başlar, O'na şükretmekle yaşamak anlamını bulur. Allah'ın isimleri, O'nun hakkındaki bilgimizin kaynağı olduğu kadar aynı zamanda insanın gerçek insan haline gelebilmesinin yoludur.

İlâhî isimler hakkındaki bilginin kaynağı Kur'ân-ı Kerim ve hadîs-i şeriflerdir. Metafizikçi düşünürler, ilâhî kelâmı Allah'ın isimlerinin tefsiri olarak okurlar. Hadîs-i şeriflerde ise Hz. Peygamber Allah'ın isimleriyle ahlâklanmanın yolunu gösterir. Bir âyet-i kerîmede "En güzel isimler O'nundur." buyurulur. Allah'ın her ismi güzel ve iyi olduğu gibi her ismi yücedir. Öte yandan her isim Allah isminin tefsiri olarak okunabilir. Böylece Allah ismindeki sonsuz anlamlar tek tek ilâhî isimlerde ortaya çıkar.