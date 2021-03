Fikriyat özel röportaj- Berat Kandili'ni nasıl ihya edelim?

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci güne bağlayan gece Berat Kandili’dir. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmesi, kıblenin değişmesi gibi birçok önemli hadisenin bu mübarek günde yaşandığı rivayet edilir. Peki, Berat Kandili’nde nasıl ibadet edilir? Berat gecesine özel dua var mıdır? Ali Rıza Temel, Berat Kandili’ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini Fikriyat okurları için anlattı.

Geri gelmeyen nimetlerden biridir zaman. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri var ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece "Berât Kandili"dir.

Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

Bu geceyi nasıl ihya etmemiz gerektiğini, Vav Radyo'da yayınlanan "Kur'an'ın Gölgesinde" programında kıymetli bilgiler veren eğitimci yazar Ali Rıza Temel sizler için anlattı.

"Berat gecesi Şaban ayının ortasına denk gelen gecedir. Malum, Şaban ayı da Ramazan ayından sonra en mübarek aydır. Peygamber Efendimiz (sav), en çok bu ayda oruç tutarmış, Ramazan'dan sonra..."

➡ Berat Kandili'nin faziletini anlatan Ali Rıza Temel, bu gecede Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirildiğine dair yorumların olduğunu söyledi.

➡ Ayrıca kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilme hadisesinin de bu gecenin gündüzünde yaşandığına dair rivayetlerin yer aldığını aktardı.

"Hz. Aişe validemizden aktarılan hadis-i şerifte ifade ediliyor ki, Peygamber Efendimiz bu gece yatsı namazını kıldıktan sonra eve geldi, giyinip Cennetülbaki'ye gitti. Orada ölenler için dua etti. Sonra eve gelip namaza başladı, secdeye vardı. O kadar uzun secdede kaldı ki Hz. Aişe, acaba vefat etti, ruhu kabzedildi mi diye korktu. Parmağını oynattı. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu secdede.

Selamdan sonra "Ey Aişe bu Berat gecesi nasıl bir gecedir bilir misin? Bu gece amellerin Cenab-ı Hakk'a senelik olarak arz edildiği gecedir. Ben de amellerimin oruçlu olarak ve secde halinde dua ederek Cenab-ı Hakk'a arz edilmesini istedim. Onun için secdeyi, ibadeti bu kadar uzattım."

➡ Müfessirlerin Berat gecesinde Peygamber Efendimize şefaat hakkının tamamının verildiğine dair düşünceleri de mevcuttur. "Yani on üçüncü gece üçte biri, on dördüncü gece üçte ikisi, on beşinci gece ümmetine şefaat hakkının tamamı verildi diye bir rivayet de var."

GÜNAHLARDAN ARINMA GECESİ

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şaban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

➡ Temel, Kelb kabilesi koyunlarının kılları ile ifadesinin kinaye olduğunu, Peygamber Efendimiz bağışlanacak kişilerin sayısının hesaplanamayacak kadar çok olacağını belirtmek için böyle söylediğini ifade eder.

BERAT GECESİNİ NASIL İHYA EDELİM?

➡ Ali Rıza Temel, bu geceye mahsus ibadet olmadığını fakat nafile namaz ve dua ile idrak edilmesinin günahlardan arınmaya vesilesi olabileceğini belirtti.

"Bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur ama biz genellikle bütün gecelerde Kur'an-ı Kerim okuruz, namazı kılarız, kaza namazı kılarız, nafile namaz kılarız, bir de Peygamber Efendimizin Kadir gecesinde olsun diğer gecelerde "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anna." (Ya Rabbi! Sen çok affedicisin, kerimsin affı seversin. Bizi affet) şeklinde dua edilir. Neticede artık Ramazan'a da on beş kalmış oluyor. Ramazan'ın heyecanı duyulmuş olur ve bu geceyi fırsat bilip berat diyoruz inşallah suçlardan, günahlardan arınmanın bir vesilesi yapmaya çalışırız. Bu geceyi böylece değerlendirmiş oluruz."