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İSLAM İLMİHALİ

Seyyidül İstiğfar duası

Özellikle mübarek gün ve gecelerde okunan Seyyidül İstiğfar duası, tövbe etmek isteyen Müslümanların en çok okudukları dua olarak biliniyor. Peygamberimizin ashabına tavsiye ettiği seyyidül istiğfar duası o günden bu yana çokça okunuyor. Peki, Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır, anlamı nedir? İşte, Diyanet ile tevbe istiğfar duası okunuşu…

Seyyidül İstiğfar duası
Yayınlanma Tarihi: 11.6.2024 15:41:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:53

Seyyidü'l İstiğfar duası

Buhari, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi'de yer aldığına göre Resulullah'ın müminler için tavsiye ettiği "Seyyidü'l İstiğfar" duası, mübarek gün ve gecelerde en çok okunan dualardandır.

Seyyidü'l İstiğfar duası okunuşu

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"

Seyyidü'l İstiğfar duası anlamı

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

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Etiketler Allah ım Ebu Davud Seyyidü Buhari Nesai Tirmizi Seyyidül İstiğfar

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