Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:
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"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız
Sübhâneke'yi okuruz
Sübhâneke'den sonra 15 kere
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz
Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükuya gideriz
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.
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İkinci rekata kalkınca önce 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.
Sonra Rükuya gideriz
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Sonra otururuz ve "Tahiyyat", "Salli ve Barik" dualarını okuruz.
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Üçüncü rekata kalkınca önce Sübhâneke'yi okuruz
Sübhâneke'den sonra 15 kere
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.
Sonra Rükuya gideriz
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
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Dördüncü rekata kalkınca önce 15 kere
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve zammı sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.
Sonra Rükuya gideriz
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Sonra son oturuşa geçeriz ve "Tahiyyat", "Salli","Barik" ve "Rabbena" dualarını okuruz.
Sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
* Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).