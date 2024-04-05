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İSLAM İLMİHALİ

Tesbih namazı nasıl kılınır? - Kadir gecesi namazı

Hz. Peygamber'in (SAV) ömürde bir defa dahi olsa kılınmasını istediği Tesbih namazı, Müslümanlar tarafından özellikle Ramazan ayı içinde ve Kadir gecesinde idrak edilir. İçerisinde 300 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” zikrini barındıran tesbih namazının nasıl kılındığını anlattık. İşte tespih namazı nasıl kılınır ve ne zaman kılınır sorularının cevabı...

Tesbih namazı nasıl kılınır? - Kadir gecesi namazı
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 09:44:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:10

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:

💠

"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız

Sübhâneke'yi okuruz

Sübhâneke'den sonra 15 kere

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz

Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

💠

İkinci rekata kalkınca önce 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.

Sonra Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Sonra otururuz ve "Tahiyyat", "Salli ve Barik" dualarını okuruz.

💠

Üçüncü rekata kalkınca önce Sübhâneke'yi okuruz

Sübhâneke'den sonra 15 kere

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.

Sonra Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

💠

Dördüncü rekata kalkınca önce 15 kere

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve zammı sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.

Sonra Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Sonra son oturuşa geçeriz ve "Tahiyyat", "Salli","Barik" ve "Rabbena" dualarını okuruz.

Sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

* Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

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