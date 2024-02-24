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İSLAM İLMİHALİ

Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?

Ramazan'a sayılı günler kala Müslümanlar, Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi? sorunu merak ediyor. Peki, Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?

Ramazan ayından önce Kur’an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?
Yayınlanma Tarihi: 24.2.2024 11:51:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:59

Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?

◼ Cevap: Müslümanlık, bir aya mahsus değildir. Bir güne mahsus değildir. Bir haftaya mahsus değildir. Müslümanlık, kişinin ergen olduğu andan itibaren öldüğü güne kadar olan hayatının tamamını kapsar. İbadet, 'sadece Ramazan'da yapılacak' diye bir şey yok. Hatim, 'sadece Ramazan'da okunacak' diye bir şey yok. İnsan, sene boyu okur, Kur'an-ı Kerim okur ve defaatle hatmedebilir. İmamı Azam, menkıbelerinden 'her gün bir defa hatmedermiş' şeklinde rivayetler var. Hatta 'bir rekatta Kur'an'ı baştan sona hatim'edermiş, vefat ettiği zaman 7000 defa hatmetmiş. Bunları menkıbelerden öğreniyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, dünyaya çok değer vermeyen birisiydi. Çok ibadetle meşguldü. Hatta onun için şöyle denilir: Bir gün, bir adam arkadaşları ile giderken adamlardan birisi demiş ki, "şu adam var ya" demiş, "bak, bu adam hiç geceleri uymaz, hep ibadet eder." demiş. İmam-ı Azam, daha önce böyle değilmiş. "Vallahi bu adam, ben de olmayan şeyi söyler" dermiş. Fakat ondan sonra hep gece ibadet ettiği rivayet ediliyor. Peki, hiç uyumaz mıydı bu adam? Şöyle deniliyor; yazları, öğle ve ikindi arası uyur, kışın da akşam namazından sonra bir süre uyurmuş. Bu şekilde rivayetler var. Şimdi, ibadet devamlı. Belli bir aya mahsus değil. Bu konuya hatimden gelmiştik. Ramazan hatmi, diyor. Başlasın şimdi. Hatta daha önce başlasaydı, hiç bırakmasaydı, her gün okusaydı ve senede bir defa olacağına 3 defa 5 defa hatim etseydi. Buna bir engel var mı? Hayır.

Şimdiden başlayabilirsin. Başlasın, devam etsin ve kesmesin okumalarını. Yani Ramazan bitti, öyleyse Kur'an'da bitti, olmasın.

◼ Ramazan hatmi nereye dayanır?

Her sene Cebrail (AS), Peygamber Efendimize (SAV) Ramazan ayında gelerek o zamana kadar inen ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz'e (SAV) okuyor, Cebrail (AS) dinliyor. Bunun karşılıklı yapılmasından dolayı da bu fiile "mukabele" denilmektedir. Hatta Peygamberimiz (SAV) vefat etmeden önce bu faaliyet iki defa gerçekleşmiştir.

◼ Mukabele nedir?

Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim okuyuşunu takip etmek yoluyla hatmetme manasına gelmektedir. Ramazan ayında en az bir defa hatim tamamlamak tavsiye edilmiştir.

Bir hadis-i şerifte, "Allah'ın evlerinden birinde O'nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ'nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği" kaydedilir.

(Müslim, Ẕikir, 38, 39; Ebû Dâvûd, Vitir, 14; Tirmizî, Ḳırâʾât, 10)

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Etiketler Ramazan Kur an ı Kerim hatim Cüz Peygamber efendimiz cebrail Tirmizî Müslüman Müslim Peygamberimiz

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