Maddi ve manevi her türlü yakınlığı kuşatan bir anlam genişliğine sahip olan kurban kelimesi, Allah’a (CC) yaklaşmak ve ibadet amacıyla belli vakit aralığında, belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanları ifade eder. Kulluğumuzun bir göstergesi olan kurban ibadetini yerine getiriken dikkatli olmamız gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlara dikkat etmek ibadetimizin makbul olması açısından önem arz eder. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Kurbanlığın nereleri yenir?

⚪ Maddi ve manevi her türlü yakınlığı kuşatan bir anlam genişliğine sahip olan kurban kelimesi, Allah'a yaklaşmak ve ibadet (kurbet) amacıyla belli vakit aralığında, belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanları ifade eder. Kurban Müslümanları birbirine yaklaştırması ve insanlar arasında toplumsal yardımlaşmayı sağlaması bakımından da oldukça önemlidir.

⚪ Kulluğumuzun bir göstergesi olan kurban ibadetini yerine getiriken dikkatli olmamız gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlara dikkat etmek ibadetimizin makbul olması ve Allah'ın (CC) rızasını gözetmek açısından önem arz eder.

Soru: Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir?

Cevap: Şimdi yenilmeyen yerler öd, bezeler varsa vücutta hayvanın etinde, erkek hayvanların yumurtaları ve hayvanların cinsel organları bunlar yenmesi tahrimen mekruhtur.

🔶Bir de kurbanın kanı içilmez, kanı haram. Kanın haramlığı Kur'an ayetiyle sabit . Çünkü orada "em" ifadesi geçiyor. "Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hınzîri..."

🔶Peki bunlar ne yapılacak?

🔶Çevreyi kirletmeyecek şekilde gömülecek veya bir şekilde yok edilecek.

KURBAN KUR'AN-I KERİM'DE GEÇER Mİ?

🔶Kurban ibadeti, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller bulunmaktadır. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah (CC) tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat Suresi, 37/107)

🔶Nisap miktarı malı olan, büluğa ermiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman'a kurban kesmek vaciptir.

🔶Hz. Peygamber (sav)) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiştir ve kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (sav), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17)

🔶Hadis kaynaklarındaki rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (sav), Kurban Bayramı'nda Allah (CC) katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında kabul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir ve bu ibadetin Allah (CC) rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3)

KURBAN TÜRLERİ NELERDİR?

🔶Sadece kurban kelimesi ibadet anlamıyla kesilen hayvanı temsil ederken, kesim amaçlarına göre kurbanlar adak kurbanı, şükür kurbanı ve kefaret kurbanı gibi türlere ayrılır.

🔶 Hac ve umrede ibadetleri sırasında kesilen kurbanlar genel olarak "sevkedilip götürülen, sunulan şey" anlamında hedy veya kesilen hayvanların büyükbaş ya da küçükbaş oluşuna göre bedene ve dem özel adlar almıştır. Doğan çocuklar için kesilen kurbanlara da dünyaya yeni gelmiş çocukların başlarındaki saçın isminden hareket ederek akika kurbanı denilmiştir.

🔶Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye denir.

KURBAN İLE İLGİLİ AYETLER

🔶"Allah, size sadece ölmüş hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa haddi aşmadığı ve hakkı çiğnemediği takdirde, bilsin ki doğrusu Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir." (Nahl Suresi 115. ayet)

🔶 Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O'na teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele! (Hac Suresi 34. ayet)

🔶 Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık; sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar (kesim için) sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın, cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. (Hac Suresi 36. ayet)

🔶Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O'nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele! (Hac Suresi 37. ayet)

🔶Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes! (Kevser Suresi 2. ayet)

*Bu içerikte kaynak olarak, DİA Kurban maddesi kullanılmıştır.