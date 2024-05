Burdur’da üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yönetimi ve öğrencileri İsrail 'in Gazze 'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

MAKÜ'deki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen protesto gösterisi, İstiklal Yerleşkesi'ndeki camide kılınan cuma namazının ardından başladı.

Caminin önünde toplanan öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite yönetimi "SayStop", "Filistin'de zulme dur de", "Müslüman zulme boyun eğmez" ve "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Filistin'de katliam var", "Türkiye walks in unity with campuses worldwide for Palastine" yazılı dövizler taşıdı.

- "Zulme ses kalmamız mümkün değildir"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, yaptığı üniversitenin kurumsal açıklamasında, Mehmet Akif Ersoy'un cesur ve vakur ruhundan ilham aldıklarını, zulme karşı her zaman Hakk'ın yanında yer almanın tarihi ve ahlaki sorumlulukları olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan zulmün tüm insanlığın vicdanını kanatan bir vahşete dönüştüğünü vurgulayan Dalgar, "Zulme sessiz kalmak, bu vahşete tepki göstermemek asil Türk milletine yakışmayacaktır. Tarih boyunca adaletin ve hakkaniyetin savunucusu olmuş bir milletin evlatları olarak bu zulme ses kalmamız mümkün değildir. Dünya kamuoyunu İsrail'in haksız ve zalim saldırılarına karşı sesini yükseltmeye, Filisin halkının yanında durmaya ve barışçıl bir çözüm için adım atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversitelerde süren haklı protestoları gönülden desteklediklerini belirten Dalgar, şöyle konuştu:

"Gazze protestoları sırasında bilim insanlarının ve öğrencilerin karşılaştığı hukuk dışı müdahaleleri ve mağduriyetleri derin bir üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Bu süreçte ifade özgürlüğünde mağduriyet yaşayan tüm bilim insanlarına ve öğrencilere üniversitelimizin kapılarının açık olduğunu beyan ederiz. Üniversitemiz barışın ve insan haklarının savunucusu olmayı sürdürmeye kararlıdır."

- "35 bin kişi İsrail barbarlığı tarafından katledildi"

Grup adına açıklama Yavuz Selim Özbey de 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini aktardı.

Gazze'de binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını anımsatan Özbey, "İki yüzlü egemen güçlerle, uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine gözlerini kapatmayı ve masum kadınların feryatlarına kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Özbey, MAKÜ'deki öğrenciler ve Burdur ÜNİAK teşkilatı olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin New York Üniversitesi ve diğer kampüslerdeki öğrencilerinin yanında olduklarını dile getirdi.

AK Parti Burdur Gençlik Kolları Başkanı Yunus Erkan da Filistin'de İsrail tarafından 7 aydır devam eden bir zulüm olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanımız tavrını açıkça ortaya koymuştur, Filistin davasına gönül vermiştir. Biz de Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak bu zulme tepki gösteriyoruz." dedi.

Öğrenci Saliha Rümeysa Çetinkaya da İngilizce açıklama yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti.