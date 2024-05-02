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Amazon.com.tr'den "Anneler Günü Fırsatları"

Amazon.com.tr, 12 Mayıs'a kadar devam edecek "Anneler Günü Fırsatları" kapsamında hediye seçenekleri fırsatları sunuyor.

Amazon.com.tr’den Anneler Günü Fırsatları
Yayınlanma Tarihi: 2.5.2024 14:19:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 14:18

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

"Anneler Günü" hediyesi almak isteyenler, şirketin 12 Mayıs'a kadar sürecek olan "Anneler Günü Fırsatları"ndaki hediye alternatiflerini, Amazon.com.tr'nin "Anneler Günü Hediye Rehberi"nde bulabiliyor.

Kampanya kapsamında Philips Mutfak Ürünleri, Samsung, Gillette Venus, Nivea, Pantene, L'oreal Paris, Maybelline ve Garnier gibi önde gelen markalara güzellikten elektroniğe, kişisel bakımdan mutfak aletlerine her ihtiyaca uygun ürünler, indirimlerle müşterilere sunulacak. Rehberde ayrıca, PC, müzik enstrümanları, ofis ürünleri, oyuncaklar, kamera, kıyafet, ayakkabı, akıllı telefonlar, güzellik, bebek, elektronik, spor, ev ürünleri, mutfak ve kitap gibi onlarca kategori altında yer alacak ürünler bulunuyor.

İndirimlerin yanı sıra prime üyeler, herhangi bir kampanya veya ön koşul aranmaksızın, yıl boyunca yüz binlerce seçili üründe 500 lira ve üzeri alışverişe yüzde 10 indirim fırsatından da yararlanıyor.

- Yüzde 100 orijinallik garantisi

Şirket, ürünlerde yüzde 100 orijinallik garantisi sunarken, memnun kalınmayan ürünü 30 gün içinde iade edilebiliyor.

Prime üyeleri, herhangi bir minimum sipariş limiti olmadan tüm alışverişlerinde ücretsiz hızlı teslimattan yararlanabiliyor. 600 bini aşkın ürün, Prime üyelerine ertesi gün ücretsiz teslimatla sunuluyor. Prime ile Türkiye'nin 68 şehrinde akşam saat 17.00'ye kadar verilen siparişler, ertesi gün ücretsiz teslimat ediliyor. Üstelik Prime ile seçili şehirlerde pazar günü de hizmet veriliyor.

Bu anlamlı günde bir anneye verilebilecek en iyi hediyelerden biri de popüler diziler, ödüllü filmler, dünyaca ünlü oyunlarla kaliteli eğlence ve ayrıcalıklı alışverişin tek üyelikte buluştuğu Prime üyeliği. Dünya çapında 200 milyondan fazla üyesine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunan Amazon Prime, Türkiye'de de ayda sadece 39 liraya üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla farkını ortaya koymaya devam ediyor. Prime Video'da Fallout, Düğüm, Ufak Tefek Cinayetler, Sofra Sırları, Mom, This is 40, Görevimiz Tatil ve Aile Arasında gibi her yaştan annenin izleyeceği içerikler mevcut.

Prime üyeliği sayesinde, anneler de amazon.com.tr üzerinden her gün yenilenen "Günün Fırsatları" ve yıl boyunca düzenlenen "Prime Day", "Bahar Fırsatları", "Gülümseten Kasım" gibi büyük indirim dönemlerinde özel ayrıcalıklardan faydalanarak ihtiyaçlarına daima en uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Seçili ürünlerde peşin fiyatına 6 aya kadar taksit imkanından faydalanabilen Prime üyeleri, alışverişlerinden sonra bile tasarruf etmeye devam ediyor.

Amazon Prime, müşterilerine en düşük fiyata sahip olma garantisi sunarken, etkinlikler dahilinde fiyatın düşmesi halinde Amazon kredisi şeklinde bir ücret iadesi sözü de veriyor.

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Etiketler Türkiye Samsung Fallout Mom This is 40 görevimiz tatil Prime Day Amazon Prime Gillette Venus Nivea Pantene Düğüm Sofra Sırları Ufak Tefek Cinayetler aile arasında

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