Arama

Menu

Cal Newport'un Pür Dikkat kitabından alıntılar

Son yıllarda artan teknoloji, sınırları zorlayan sosyal medya kullanımı ve "her an her yerde ulaşılabilir olma" gerekçesi yüzünden dikkat ve odaklanma konusunda epey zorlanıyoruz. Bilgisayar bilimci Cal Newport "Pür Dikkat" isimli kitabında odaklanma becerimizi nasıl yitirdiğimizi ve nasıl geri kazanabileceğimizin yollarını okuyucusuna aktarıyor. Günümüzün dünyasında zor işlerde çabucak ustalaşabilecek ve pür dikkat çalışma becerisine sahip olanların hep bir adım önde olacağını vurguluyor. Kaybolan odaklanma becerimizi nasıl kazanacağımıza yönelik tavsiyelerle rehber olan Newport'un "Pür Dikkat" kitabından alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 13.07.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:01
  • 1
  • 20

📌

Üretmezseniz, başarılı olamazsınız; ne kadar zeki veya yetenekli olduğunuzun hiçbir önemi yok.

Cal Newport

  • 2
  • 20

📌

İrade, kullanıldıkça tükenen kısıtlı bir kaynaktır.

Cal Newport

  • 3
  • 20

📌

Kim olduğunuz ne düşündüğünüz ne hissettiğiniz ne yaptığınız, neyi sevdiğiniz, odaklandığınız şeylerin toplamıdır.

Cal Newport

  • 4
  • 20

📌

Gündelik hayatta karşılaştığınız her potansiyel can sıkıntısı anında, örneğin kuyruğa girip beş dakika beklediğinizde ya da arkadaşınız gelene kadar bir yerde tek başınıza oturmak zorunda olduğunuzda eliniz doğrudan telefonunuza gidiyorsa, beyniniz "zihinsel enkaza" dönmüş demektir.

Cal Newport

  • 5
  • 20

📌

Sosyal medya kişiye hoşça vakit geçirme fırsatı sunuyor olabilir, fakat bir bütün olarak hayatınızı ve hedeflerinizi göz önüne aldığınızda, aslında bu yüzeysel meşguliyetlerin sizi daha derin ve mühim işlerden alıkoymaya çalışan oyalanmalar olduğunu fark edersiniz.

Cal Newport

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN