Cal Newport'un Pür Dikkat kitabından alıntılar

Son yıllarda artan teknoloji, sınırları zorlayan sosyal medya kullanımı ve "her an her yerde ulaşılabilir olma" gerekçesi yüzünden dikkat ve odaklanma konusunda epey zorlanıyoruz. Bilgisayar bilimci Cal Newport "Pür Dikkat" isimli kitabında odaklanma becerimizi nasıl yitirdiğimizi ve nasıl geri kazanabileceğimizin yollarını okuyucusuna aktarıyor. Günümüzün dünyasında zor işlerde çabucak ustalaşabilecek ve pür dikkat çalışma becerisine sahip olanların hep bir adım önde olacağını vurguluyor. Kaybolan odaklanma becerimizi nasıl kazanacağımıza yönelik tavsiyelerle rehber olan Newport'un "Pür Dikkat" kitabından alıntıları sizler için derledik.