Muharrem ayı ilk 10 gün tesbih ve zikirleri

Allah Teala'yı zikretmek nedir?

🔸 Bir ibadet şekli olan zikir, sözlükte "bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamına gelen zikir dini literatürde "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" manalarında kullanılır.

🔸 Zikir, dil veya kalp ya da her ikisi ile birlikte yapılan bir ibadettir.