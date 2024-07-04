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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

Son cümlesinde, "Dile getirirken hapsettiğim her düşünceyi eylemlerimle özgür kılmalıyım." derken Halil Cibran, benliğinden bir kitap yazmıştı aslında. Kum ve Köpük olarak isimlendirdiği bu eseri ile birlikte insanlığın eksik yönlerini tamamlayan ifadeler bıraktı bizlere. Bir bulut üzerinde oturamayacağımız için her şeyi kalbimiz ve vicdanımızla öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Ulaşamadıklarınız, ulaştığınız şeylerden daha kıymetli derken, yaşadığımız her şeyin hayatımızın duvarlarına açılan bir pencere olduğunu öğretti. Sizlerin de yaşamına yön verecek 20 sözü paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:53
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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

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Sonsuza dek yürüyeceğim bu kıyılarda,
Kum ve köpük arasında.
Gelgitler silecek ayak izlerimi
Ve rüzgar dağıtacak köpükleri.
Ama deniz ve kıyı kalacaklar sonsuza dek.

Halil Cibran, Kum ve Köpük

Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran

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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

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Yalnız bir kez büründüm sessizliğe.
Bir adamın bana "Sen, kimsin?" diye sorduğu gün.

Halil Cibran, Kum ve Köpük

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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

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Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim.

Halil Cibran, Kum ve Köpük

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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

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Başka bir insanın hakikati, onun sana açıkladığı şeyde değil, açıklayamadığı şeydedir.
Bu yüzden, onu anlamak istersen, söylediğine değil, söylemediğine kulak ver.

Halil Cibran, Kum ve Köpük

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Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

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Kalbimi parçalamadan, nasıl söküp atmalı mühürlerini?

Halil Cibran, Kum ve Köpük

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