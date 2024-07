Kum ve Köpük arasında yaşama dair alıntılar

Son cümlesinde, "Dile getirirken hapsettiğim her düşünceyi eylemlerimle özgür kılmalıyım." derken Halil Cibran, benliğinden bir kitap yazmıştı aslında. Kum ve Köpük olarak isimlendirdiği bu eseri ile birlikte insanlığın eksik yönlerini tamamlayan ifadeler bıraktı bizlere. Bir bulut üzerinde oturamayacağımız için her şeyi kalbimiz ve vicdanımızla öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Ulaşamadıklarınız, ulaştığınız şeylerden daha kıymetli derken, yaşadığımız her şeyin hayatımızın duvarlarına açılan bir pencere olduğunu öğretti. Sizlerin de yaşamına yön verecek 20 sözü paylaşıyoruz.