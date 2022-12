New York'ta "Istanbul Photo Awards 2022" sergisi açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması " Istanbul Photo Awards 2022 "de ödül alan eserlerin bulunduğu sergi, New York 'ta açıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin himayelerindeki serginin açılışı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Murat Solak'ın katılımıyla yapıldı.

Açılışa katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, yaptığı konuşmada, "Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasına ilginin yıllar içinde artmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sergide eserleri yer alan fotoğrafçıları yetenek ve cesaretleri için tebrik eden Sinirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu sergide gezinirken, geçen yılın önemli olaylarından bazılarına farklı fotoğrafçıların bakış açısından tanıklık edeceksiniz. Geçen yıl çeşitli zorluklara göğüs geren, bazılarını çoktan unutmuş göründüğümüz insanların gözlerindeki hüznü, çaresizliği, bilinmeyenin korkusunu ve özlemini göreceksiniz. Ayrıca yaratıcılıklarına, özverilerine ve azimlerine de şahit olacaksınız. Bazı görsellerde, savaşlarda ve felaketlerde sevdiklerini kaybedenlerin acısını, mahrumiyetini ve kimsesizliklerini gözlemleyeceksiniz."

Sinirlioğlu, sergide ayrıca iklim değişikliğinin ve yurtsuz kalan mülteciler üzerinde uzun süreli çatışmanın etkilerinin de görülebileceğini anlatarak, "Bir şekilde bu sergi, insanlık olarak karşılaştığımız en büyük zorluklardan bazılarının ete kemiğe bürünmüş bir tezahürüdür. Önümüzdeki sayısız sorunu adil ve kapsayıcı şekilde ele almak için kolektif alanımızı güçlendireceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"AA olarak, söylenmeyeni söylemenin gücüne inanıyoruz"

Oğuz Karakaş ise "İstanbul Photo Awards 2022'ye katılan fotoğrafçıların duygularından, deneyimlerinden ve hikayelerinden ders almak için bugün burada toplandık." diye konuştu.

Karakaş, her fotoğrafta farklı bir hikaye ve duygunun yakalandığını belirterek, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Yunan fotoğrafçı Konstantinos Tsakalidis'in "Woman from Evia" isimli çalışmasında, doğadaki yıkım ve felaketlerin yanı sıra kayıp ya da hayatta kalma hissinin anlatıldığını dile getirdi.

"AA olarak, söylenmeyeni söylemenin, görülmeyeni görmenin gücüne inanıyoruz." diyen Karakaş, bu nedenle AA'nın kurulduğu 1920 yılından bu yana fotoğrafa büyük önem verdiğini ve "Anadolu Images" platformunda yaklaşık 11 milyon fotoğrafın arşivlendiğini kaydetti.

Karakaş, "Fotoğraftaki gücümüzün en büyük göstergesi 2015'ten beri düzenlediğimiz İstanbul Photo Awards oldu. Yarışmamıza 8 yılda 14 bin fotoğrafçı kayıt oldu. Sadece 2022'de 113 farklı milletten foto muhabiri 16 bin farklı fotoğrafla başvurdu. Burada yer alan fotoğraflar, dünyanın önde gelen foto muhabirleri tarafından ustalıkla çekilmiş ve uluslararası bir jüri tarafından seçilmiş etkileyici bir seçkidir." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ödüllü fotoğraflarının 6'ncı kez New York'ta sergilendiğine dikkati çeken Karakaş, himayeleri için Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğine ve sponsorlar Canon, Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına teşekkürlerini sundu.

"Bu fotoğraf yarışması gerçekten muhteşem"

Açılışta, "Seri Spor" dalında, dövüş sporuna hazırlanan Taylandlı çocukların hikaye serisiyle üçüncü olan Alain Schroeder de hazır bulundu.

AA muhabirine konuşan Schroeder, "Bu fotoğraf yarışması gerçekten muhteşem. Başından beri ödüle layık görülen fotoğraflar gerçekten çok iyi ve yüksek seviyede. Bu yarışmada kazananların bir parçası olmak her zaman onur verici." diye konuştu.

Serginin açılışına, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, Türk Amerikan toplumundan davetliler ve yabancı gazeteciler katıldı.

Afganistan'daki çatışmalar, Formula 1 yarışları, Amerika mitingleri ve İran sulak alanlarındaki kuş ölümlerinin yanı sıra Taylandlı çocuklardan Dağıstanlı annelere kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayelerine dair etkileyici karelerin yer aldığı sergi, 23 Aralık'a kadar BM'de izlenime sunulacak.