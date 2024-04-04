Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Bilim insanları, kuşların yüzde 92'sini temsil eden kapsamlı soyağacı oluşturdu

Bilim insanları, kuşların yüzde 92'sini temsil eden geniş kapsamlı soyağacı hazırladı.

Bilim insanları, kuşların yüzde 92’sini temsil eden kapsamlı soyağacı oluşturdu
Yayınlanma Tarihi: 4.4.2024 10:13:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:13

Bilim insanları, kuşların yüzde 92'sini temsil eden kapsamlı soyağacı oluşturdu

ANKARA (AA) - Bilim insanları, kuşların yüzde 92'sini temsil eden geniş kapsamlı soyağacı hazırladı.

California, San Diego, Kopenhag ve Zhejiang üniversitelerinden bilim insanları tarafından geliştirilen çalışmada, son teknoloji hesaplama yöntemleri kullanılarak 363 kuş türü arasındaki 93 milyon yıllık evrimsel ilişkinin anlatıldığı belirtildi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, kuşların yüzde 92'sinin temsil edildiği bu araştırmayla "bugüne kadar en kapsamlı kuş soyağacının geliştirildiği" kaydedildi.

Çalışmada, kuşların evrimsel tarihindeki gelişmelere yer verilirken, gelişmiş kaynaklar sayesinde bilim insanlarının yüksek miktardaki gen ilişkili veriyi hızlı ve doğru şekilde analiz edebildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanlarının yeni soyağacından bir kolu gözlemleme şansı bulduğu aktarılan çalışmada, flamingo ve güvercinlerin önceki çalışmalara oranla daha uzak akraba olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler California San Diego Kopenhag Zhejiang Nature Flamingo

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN