Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Akademik Haberler
  • ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilirler.
AKADEMİK HABERLER

ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilirler.

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:03
ÖSYM’den 2022 KPSS’ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

İletişim Başkanı Altun: ’KPSS geçerlilik süresi’ son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 'KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ' SON İKİ YILIN SONUÇLARINI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE UYGULANACAK

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler KPSS Lisans Alan 2022 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ÖSYM Ölçme Aday İşlemleri Sistemi 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı na ( AIS KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ABT kpss sınav merkezi ais osym başvuru

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN