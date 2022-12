Kentin en işlek merkezlerinden olan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde esnaflık yapan Özbay, her gün düzenli olarak dükkanını açmadan önce civardaki kasaplara uğrayarak yaklaşık 80 kedi için et ve ciğer satın alıyor. Özbay, dükkanını yerleşkede bulunan tüm kedileri besledikten sonra açıyor, akşam yemeklerini verdikten sonra da kapatıyor.

"Kedilere bir şey olsa o gün rahat edemem"

Emin Özbay, kedilerin beslenmesi ve tedavileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Yıllardır sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Özbay, beslediği kedilerin kendisini tanıyıp beklediğini dile getirdi.

"Onlara baktıkça kendimi mutlu hissediyorum"

Kedileri çok sevdiğini vurgulayan Özbay, şunları dile getirdi: "Kedilerimin herhangi bir yarası veya hastalığı olmuş olsa o gün rahat edemem. Veterineri, barınağı ararım gece de olsa gider bulurum. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlara baktıkça kendimi mutlu hissediyorum. Kediler, en güvenli yerin Balıklıgöl Yerleşkesi olduğunu, burada aç kalmayacaklarını biliyor. Geçenlerde bir araba kedinin üzerinden geçmiş. Yolda bulduk eve getirdik. Birkaç yeri aradık veterinere götürdük. 13 gün orada kaldı, veteriner için de ücret ödedim. Evde bebek gibi ona baktım. Şükür iyileşti, hala da bizde. Yavruları da oldu. Beni görünce, sesimi duydukları zaman koşarlar. Allah için kendi çabamızla hayvanları besliyoruz."

Bölgenin çevre temizliğini yapan Ahmet Altun ise esnaf Özbay'ın kedilere yakın ilgisine şahit olduğunu belirterek, "Her sabah dükkanını açmadan önce kasaba gidip ciğerini alıyor, kedileri besler et verir. Kediler toplanır, gitmeden önce de et verir. Allah hayrını kabul etsin." dedi.