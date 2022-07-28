Peygamberimizin Hayatı 37. Bölüm - Hüzün Yılından Sonra

🔸Hüzün yılından sonraki sene Hac zamanı, haziranın başına denk gelmişti. Kurban bayramında peygamber efendimiz (SAV) hacıların üç gün kamp kurduğu, Mina Vadi'sine gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisinin dinleyenlere hak dini anlatmayı ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası, yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Akabe'dir.

🔸O yıl Hz. peygamber (SAV), Akabe'de Hazreç Kabilesi'nden altı adam ile karşılaştı. Hiç birini tanımıyordu. Fakat Medineli bu insanlar, onun peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Peygamber efendimiz (SAV) onlara kim olduğunu söyler söylemez, hepsinin gözleri ilgiyle parladı ve söylenenleri dikkatle dinlediler. Hepsi de Medine'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyorlardı.

🔸 Bir peygamber gönderilmek üzere biz ona uyuyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber efendimiz (SAV) konuşmasını bitirince birbirlerine:

Bu gerçekten Yahudilerin bize söylediği peygamber. Ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim. Dediler.

Birkaç şey sorup cevap aldıktan sonra hepsi Allah'a ve peygambere inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarını uygulayacaklarına söz verdiler.

🔸 Bizim insanlarımız kadar birbirine düşman olan kimse yoktur. Belki de senin sayende, Allah onları birleştir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende birleşmelerini sağlarsa onlardan daha güçlü bir topluluk bulunmaz.

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