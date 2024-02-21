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SAĞLIK

Araştırma: Kadınlar düzenli egzersizin faydalarını erkeklerden daha fazla görüyor

ABD'de araştırmacılar, kadınların erkeklere oranla düzenli egzersizden daha fazla fayda gördüğünü ortaya koydu.

Araştırma: Kadınlar düzenli egzersizin faydalarını erkeklerden daha fazla görüyor
Yayınlanma Tarihi: 21.2.2024 09:42:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:42

ABD'de bilim insanları, fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'ne katılan 412 binden fazla kişinin egzersiz alışkanlıklarını inceledi.

Erkeklerin düzenli egzersizden kadınlarla aynı seviyede faydalanmaları için daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirleyen araştırmacılar, kadınların haftada 140 dakikalık orta-ağır düzeyde egzersizinin erkeklerin 300 dakikalık aynı düzeyde egzersiz yapması ile eşdeğer olduğunu kaydetti.

Araştırmada ayrıca, düzenli egzersiz yapan kadınların kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalp krizi veya inmeden ölme oranının yüzde 36 daha az olduğu, düzenli egzersiz yapan erkeklerde ise bu oranın yüzde 14 daha az olduğu tespit edildi.

Çalışmada, incelenen yıllar arasında düzenli egzersiz yapan kadınların yapmayanlara oranla yüzde 24 daha az ölüm riskine sahip olduğu, bu oranın erkeklerde ise yüzde 15 olduğu bildirildi.

Araştırma "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler ABD Journal of the American College of Cardiology Ulusal Sağlık Görüşme Anketi

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