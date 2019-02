'Sigara içenlerin çocuğunun, bağımlı olma riski yüzde 50 fazla'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Can, "Anne-babanın sigara içtiğine şahit olmuş bir çocuk, sigara içmeyi rol model olarak almaktadır." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Can, "Anne babanın sigara içtiğine şahit olmuş bir çocuk, sigara içmeyi rol model olarak almaktadır. Araştırmalar, sigara içen ebeveynlerin çocuklarının, içmeyenlere oranla bağımlı olma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu göstermektedir." dedi.

Can, yaptığı açıklamada, sigaranın tüm dünyada önlenebilir en büyük hastalık ve erken ölüm nedeni olduğunu vurguladı.

Türkiye'de sigara içme oranının toplamda yüzde 31,6 olduğunu dile getiren Can, "Her 5 babanın 2'si ve her 5 annenin 1'i sigara içmektedir. Sigara içenler, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde sigara kullanmaya başlamakta ve bunların yüzde 90'ı, 18 yaşına kadar en az bir kez sigara içmeyi denemektedir." dedi.

Çocukların, erişkinlerin söylediklerine değil, yaptıklarını modellemeye eğilimli olduğuna dikkat çeken Can, "Anne babanın sigara içtiğine şahit olmuş bir çocuk, sigara içmeyi rol model olarak almaktadır. Araştırmalar, sigara içen ebeveynlerin çocuklarının, içmeyenlere oranla bağımlı olma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

"SİGARAYA MARUZ KALMA, ÇOCUKTA HORLAMA RİSKİNİ ARTIRIR"

Anne-babaların çocuklarının yanında sigara içerken bir kere daha düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Can, çocukların sigara dumanına maruz kalmalarının ise çocukta horlama riskini artırdığını söyledi.

Can, bazı anne-babalar için çocuklarda horlamanın önemli görülmediğini ama uyku apnesi oluşumunda horlamanın ilk adım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uyku apnesi, sonrasında yüksek tansiyon, felç ve kalp hastalığıyla bağlantılıdır. Bu çocuklar büyüdüklerinde yıllarca sigara içmiş anne-babaları gibi kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) ölüm riskine sahiptir. Ayrıca sigara dumanı, çocuklardaki tansiyonu artırarak damarın iç yapısında da bozulmalara neden olabilmektedir. Sık geçirilen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, astım ve ani bebek ölümü sendromu gibi birçok hastalık ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi davranışsal sorunlar ile sigaranın ilişkisi bildirilmektedir."

"SİGARANIN ZARARLARI TÜM AİLE BİREYLERİNE YANSIR"

Hamilelerin sigara kullanımının bebek için son derece zararlı olduğunu, gelişme geriliği, düşük tartılı doğma ve bebekte horlama gibi sonuçlara yol açtığını anlatan Emrah Can, anne ve babaların evlerinde ve arabalarında asla sigara içmemeleri gerektiğini belirtti.

Can, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin, ziyaretçilerin de evde sigara içmesine izin vermemeleri, dışarıda sigara içiyorlar ise çocuklarla birlikte olmadan önce kıyafetlerini değiştirmeleri, ellerini yıkamaları gerekmektedir. Anne-babanın çocuklarının sağlığı için yapabileceği en iyi şey, bu alışkanlığı bırakmaktır. Zararın tüm aile bireylerine yansıdığı, bırakma kararında göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde eğitilmiş danışmanların görev yaptığı sigara bırakma merkezleri, sigarayı bırakma telefon hattı ALO 171, bu konuda anne babalara yardım etmekte ve gerektiğinde ilaç ve yerine koyma tedavisi ile bu süreçte yardımcı olmaktadır."