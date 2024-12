Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatmalıyız?

2 /10







▫ Mehmet Emin Ay:

Çocuğun Allah korkusuna değil içinde inanmaya hazır halde varlığına inandığı, bulduğu Allah Teala'yı onu çok seven bir varlık olarak tanıtmak gerekir. Allah sevgisinden söz etmek gerekir. Çocukların aslında psikolojik olarak kendileri için en faydalı mükafat türleri ödül türleri onlar için manevi dediğimiz ödüllerdir ki bunlar öncelikle anne babanın sevgisini takdirini ifade ettiği hususlardır. Çocuk her halükarda yapmış olduğu güzel bir davranıştan dolayı anne babası tarafından kucaklanmalı, bağrına basılmalı, öpülmeli ve sözlerle mutlaka gönlü hoş edilmelidir. En faydalı mükafat türlerinin bu olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bunlar maddi ödüller değildir halbuki. O halde diyebiliriz ki çocuk saflığını muhafaza eden her bir çocuk da özellikle bizim bu mükafat türlerini önce ortaya koymamız lazım. Yani bunlara başvurmamız lazım. Halbuki şöyle bir hata işleniyor. Namaz kılarsan sana çikolata alacağım diye ve çocuğun namazı Allah'ı hoşnut etmek Allah'ın rızasını kazanmak gibi çok ulvi bir sebep ve gaye için kılmak değil de bir çikolata için kılmak gibi bir yönlendirme söz konusu oluyor. Bir süre sonra bir çikolata yetmiyor ona ödül olarak. İki istiyor, beş istiyor veyahut başka bir şey istiyor. Bu ise yapmış olduğumuz işlemin aslında güzel bir şey olmadığını da ortaya koyar. Peki mükafatsız mı bırakalım? Hayır. Biraz önce ifade ettiğim gibi en verimli en değerli ödül manevi anlamda ödüldür. Şunu da ifade edebiliriz; baştan vaat etmekle değil ama yaptıktan sonra kendisine maddi ödüller de verebiliriz. Bunun her zaman bir yiyecek olması da gerekmez. Bazen ona sonraki hayatında bile kullanması muhtemel olan bir hediyeyi kendisine bir ödül olarak sunmamız da mümkün olabilir. Ödül anlamında bunları ifade edebiliriz. Dikkat etmemiz gereken nokta maddi ödüller için ibadet etme anlayışı yanlıştır ve devamlı artırarak kendisine ödül sunmamızda yanlıştır. Ancak yaptıktan sonra kendisine yaptığı iyiliğin adeta bu dünyadaki karşılığının görüldüğünü bilmesi ve öğrenmesi adına da bu tür mükafatları vermemiz de fayda var.