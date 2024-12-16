Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatmalıyız?

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▫ Mehmet Emin Ay:

Sevgili Peygamberimiz çocuklara namaz ibadetinin 7 yaşından itibaren; neden acaba 7 yaşı zikredilmiş? Zaten eğitimde 7 yaş öğrenme çağı olarak geçer. Hadis-i Şerif'te de "öğretiniz" buyrulmaktadır. Önce çocuklarımızın mesela bizimle birlikte namaz kılma arzusunu nasıl karşılamalıyız. Hiç tereddütsüz çocuklar bizim namaz kıldığımız faaliyete onlar bir oyun olarak bakarlar. Bundan dolayı çocuğu yadırgamamak gerekir. Çünkü o dönem, hemen her şey oyun gibidir çocuk için. Mesela biz namaz kılarken yanımıza gelse bizimle beraber aynı davranışları gösterse ayakta dursa el bağlasa rükuya eğilse secdeye kapansa aslında babasının annesinin yapmış olduğu davranışlarla o oyunu tekrar etmektedir ve bundan dolayı çocuğu bağrımıza bassak, namazdan sonra sevsek; "sen de ne kadar güzel namaz kılıyorsun" diye tebrik etsek, onu motive etsek, son derece faydalı. Onun için sonradan istifade edeceği bir davranış biçimi olur. Hatalarını ise ona yine anlatabiliriz ama "şöyle değil, böyle yapmalısın" gibi fakat asıl bu yapmış olduğu şeylerin onda bir alışkanlık meydana getirmesini sağlamalıyız.

Yani ibadetler çocukluk yıllarında mutlaka alışkanlık elde edilerek, alışkanlık kazandırılarak gerçekleştirilmiş oluyor. Çocuk varsın ilk zamanlar oyun olarak görsün ama bir süre sonra kendisine namazın işte farzları vacipleri sünnetleri gibi onu aklına hitap eden bilgiler, artık akli manada zihinsel anlamda bunları alabilecek, işleyebilecek bir yaşa geldiği zaman çocuk namazın artık farklı güzelliklerini de keşif etmeye başlayacaktır. Ama en başta bu alışkanlığı ona sevdirerek kazandırmak son derece önemlidir. Bu husus da lütfen Anne babalarımız bir oyun olarak görmek durumunda olduğu o çocuk saflığını yadırgamamalı, ona bu hususta yardımcı olmalıdır. Mesela Ashabı Kiramdan Abdullah İbn Abbas var, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan. Hazreti Abdullah diyor ki; "tek secde ile de olsa çocuklarınıza küçük yaşta namaz kılmalarını öğrettin." Diyorlar ki; "tek secdelik bir namaz var mı ki acaba? Diyor ki "o çocuğun o yaşta onu öğrenmiş olması için bunda hiçbir mahsur yoktur." Bütün mesele tedricilik, derecede, mertebe mertebe, yavaş yavaş… Tabiri caizse bu öğretme işini gerçekleştirmektir. Sonrasında zaten 7 yaşında öğrenmeye başlıyor, ta 10-13 yaşına kadar bu öğrenme safhası gerçekleşiyor. Artık ergenlik çağıyla birlikte namaz ibadeti onun için farz olmuş ama o güzel bir geçmişe sahip olarak kendisine farz olan bu ibadeti çok rahatlıkla devam ettirecek konuma gelmiş olur.