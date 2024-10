Sonbaharda okuyabileceğiniz 4 kitap

Doğan Cüceloğlu - Başarıya Götüren Aile

◽ Gökkubbede hoş bir seda bırakıp aramızdan ayrılan Doğan Cüceloğlu; yazdığı her yazı, kalem aldığı her kitabı ile insanların kalbine ve hayatına dokunmuş, dokunmaya da devam etmektedir. Yolunu kaybetmiş her okurunun elinden tutmuş, en umutsuz anlarda kişilerin tesellisi olmuştur.

◽ Ülkemiz onu, "annen yok, kimsen yok" sözüyle daha çok tanımış ve uzun süre ülke gündemi bunun tesirinden çıkamamıştır. Doğan Cüceloğlu, "Başarıya götüren aile" kitabında ailenin, sevginin ve bireyler arası davranış tutumlarının ne denli önemli bir mefhum olduğundan bahseder.

🔸 Ne var ki insanları niyetimizle değil, eylemimizle etkileriz. Niyet sevgi dolu olsa bile eylem öfkeli ve korkutucu ise karşımızdaki ancak o öfkeyi görür ve korku yaşar.

Doğan Cüceloğlu

🔸 Bizi biz yapan seçimlerimizdir.

Doğan Cüceloğlu