Sonbaharda okuyabileceğiniz 4 kitap
Biliyoruz ki mevsimlerin insan ruhu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çoğu insan için hüzün mevsimi olarak nitelendirilen sonbahar aynı zamanda yenilenme mevsimidir. Bu güzel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmenin yollarından biri de iyi kitaplardan geçer. Sizlere kahvenizi yudumlarken keyifle okuyacağınız 5 kitap ve bu kitapların içerisinden alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 02.10.2024
09:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
15:14
Fatma Bayram - "15 Dakika"
Fatma Bayram - "15 Dakika"
◽ Düşünce ve
hayat görüşüyle kalplere dokunan emekli vaize-yazar Fatma Bayram'ın birbirinden kıymetli eserleri mevcut. Bayram'ın ruhlara tesir eden eserlerinden birisi de "isimli deneme yazıları. Yazar Fatma Bayram, 15 Dakika" birbirinden kıymetli konu başlıklarını kitabında özenle seçerek anılarıyla harmanlıyor.
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Değerleri ve ilkeleri olan insanların, duruşlarını korumaya elverişli tüm mecralarda içerik üretmesi gerektiğini düşünüyorum.
Fatma Bayram - Beyan, Sayfa 34
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Birileriyle bir arada yaşarken özgürlüğümüzü koruyabilmenin kaçınılmaz şartı karşılıklı saygı ve güvendir.
Fatma Bayram - Gölge, Sayfa 39
Fatma Bayram - "15 Dakika"
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Gökteki buluttan yerdeki ota, cemal tecellileriyle her an dünyayı yeniden donatan Rabbimizin eseri olan doğa bir gün bile karşımıza pasaklı çıkmaz.
Fatma Bayram - Güzellik, Sayfa 5
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Özlenen şeyin geçmişteki yaşamın alet edevatı değil, bir yönüyle onlarla da ilişkili olan duygu ve alışkanlıklar olduğunu düşünürüm.
Fatma Bayram - Soba, Sayfa 24
Amin Maalouf – Semerkant
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Amin Maalouf, Semerkant eserinde 11. yüzyılda İran'da yaşayan ünlü şair ve bilim insanı Ömer Hayyam'ın hayatına ve Rubaiyat'ın yazım sürecine tanıklık eder. Yazar eserlerinde okurlarına farklı zaman dilimlerini ve kültürleri deneyimleme fırsatı sunar.
◽ Sevgi, ölüm, inanç ve kimlik gibi
felsefi ve manevi sorgulamaları da eserlerinde işleyen Amin Maalouf, isimli kitabında Semerkant tarihi ve kurguyu ince bir işçilikle işler.
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Zayıflar için haklı olmak suçtur.
Semerkant I Amin Maalouf
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Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların da iki yüzü vardır.
Semerkant I Amin Maalouf
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Sevmeyi bilmiyorsan şayet, neye yarar güneşin doğması ve batması.
Semerkant I Amin Maalouf
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Ben, şayet alnına yazılmamışsa hiçbir yaprağın ağaçtan kopmayacağına inananlardanım.
Semerkant I Amin Maalouf
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Bir zorba karşısında kazanılacak zafer, nihai amaç olamaz!
Semerkant I Amin Maalouf
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Gözlerinde tüm Doğu'nun çilesini okumak mümkündü.
Semerkant I Amin Maalouf
Doğan Cüceloğlu - Başarıya Götüren Aile
Doğan Cüceloğlu - Başarıya Götüren Aile
◽ Gökkubbede hoş bir seda bırakıp aramızdan ayrılan
Doğan Cüceloğlu; yazdığı her yazı, kalem aldığı her kitabı ile insanların kalbine ve hayatına dokunmuş, dokunmaya da devam etmektedir. Yolunu kaybetmiş her okurunun elinden tutmuş, en umutsuz anlarda kişilerin tesellisi olmuştur.
◽ Ülkemiz onu,
sözüyle daha çok tanımış ve uzun süre ülke gündemi bunun tesirinden çıkamamıştır. Doğan Cüceloğlu, "annen yok, kimsen yok" kitabında ailenin, sevginin ve bireyler arası "Başarıya götüren aile" davranış tutumlarının ne denli önemli bir mefhum olduğundan bahseder.
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Ne var ki insanları niyetimizle değil, eylemimizle etkileriz. Niyet sevgi dolu olsa bile eylem öfkeli ve korkutucu ise karşımızdaki ancak o öfkeyi görür ve korku yaşar.
Doğan Cüceloğlu
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Bizi biz yapan seçimlerimizdir.
Doğan Cüceloğlu