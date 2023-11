Aygaz'ın "W-Energy for Equality" projeleri TEGEP'in en iyi proje ödülüne layık görüldü

Aygaz 'ın teknoloji ve inovasyonda cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan W-Energy for Equality programının "W-Energy For Innovation ve W-Energy For Future" projeleri, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneğinin (TEGEP) Kadınların İş Hayatına Katılımını Destekleyen Gelişim Programı kategorisinde En İyi Proje Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunma hedefiyle fark yaratan projeleri hayata geçiren Aygaz'ın, teknoloji ve inovasyonda cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği W-Energy for Equality" programı hızla devam ediyor.

Söz konusu program dahilinde bulunan W-Energy For Innovation ve W-Energy For Future programları, TEGEP Kadınların İş Hayatına Katılımını Destekleyen Gelişim Programı kategorisinde En İyi Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Eğitimleri Learneco partnerliğinde gerçekleştirilen söz konusu programlara, Temmuz 2022'den bu yana YÖK'e kayıtlı 209 üniversitenin 174'ünden başvuru yapıldı. Bu kapsamda 17 bini aşkın genç kadın yeteneğe 25 kişilik çevrim içi ve yüz yüze gruplarla eğitim desteği verildi ve girişimcilik yolculuklarında gelişim imkanı sunuldu.

- 100 bin kız çocuğu ve kadına ulaşılması hedefleniyor

W-Energy for Equality, Koç Topluluğu'nun, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında başlattığı teknoloji ve inovasyonda eşitlik seferberliğinin ardından, bu alandaki 5 yıllık hedeflerini açıklayan Aygaz'ın, taahhütleri doğrultusundaki ilk adımını oluşturuyor.

W-Energy For Innovation programı gençlere temel ve ileri seviye girişimcilik eğitimleriyle günümüzün temel ihtiyaçlarından oluşan birçok yetkinliği sunuyor. Bu eğitimler, hackathon, staj programları ve Aygazlı yöneticilerin mentorlükleriyle destekleniyor. W-Energy For Future programında ise kariyerini inovasyon alanında devam ettiren kadınlar mentor olarak yetiştiriliyor ve programla birçok kentte liseli kız öğrencilere mentorlük desteği veriliyor.

"Enerjimiz senin için, enerjimiz gelecek için" mottosuyla başlatılan W-Energy For Equality Programı ve UN Women'ın Nesiller Boyu Eşitlik Yaklaşımı, Aygaz'ın 7'den 70'e hizmet veren bir marka olması doğrultusunda farklı jenerasyonlardan hedef kitlelere yönelik kapsayıcı projelerden oluşuyor.

W-Energy For Kids, W-Energy For Technology, W-Energy For Innovation W-Energy For Future olmak üzere dört adımdan oluşan programla toplamda 100 bin kız çocuğu ve kadına ulaşılması hedefleniyor.