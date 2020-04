İslam coğrafyasında Ramazan sevinci!

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, her iklimde en güzel şekilde karşılanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın coşkusu ve beraberinde yaşanan kardeşlik, birliktelik sevinci tüm İslam dünyasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. İşte tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlerinde İslam coğrafyasında yaşanan mübarek Ramazan ayı coşkusu bu kliple sosyal medyaya yansıdı. Tüm İslam alemine Ramazan ayı hayırlı ve bereketli olsun.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.