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Uzun evliliğin ve yaşamın sırrı nedir?

Yayınlanma Tarihi: 13.06.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:19

İki kişinin hayatlarını birleştirmesi olarak nitelendirilen evlilik, toplumsal ve İslami olarak önemli bir müessesedir. Bu yola girmeden evvel insanlar, çevrelerinden tavsiye alır ve bu doğrultuda hareket ederler. Bizler de Eyüpsultan'da uzun evliliğin ve aynı zamanda uzun yaşamın sırrını sorduk.  🎙️ Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bize yazmayı unutmayın.

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Uzun evlilik ve uzun yaşamanın hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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Editör - Sunucu: Betül SAV

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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