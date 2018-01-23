Sağlıklı yaşamak için 20 beslenme kuralı

1. Fast food restoran halkalarından uzak durmalı. Hamburger, patates kızartması ve koladan oluşan bir menü hem fazla kalorili ve yağlıdır, hem de kan şekerini hızlı yükseltir. Hele menüye tatlı da eklenirse problem daha da büyür.

2. Şekerli ve unlu gıdalardan uzak durmalı.

3. Acıkmadan sofraya oturmamalı ve doymadan kalkmalı. Fazla yemekten kaçınmalı.

4. Televizyonun karşısında yemek yememeli. Bu şekilde ne kadar yediğiniz farkında olmayabilirsiniz. Ayrıca televizyon kanalında reyting yapan facia dolu haber ve görüntüler yediklerinizin lezzetini almanıza da mani olur.

5. Lokmalarımızı iyice çiğnemeli. Çiğneme besinlerin emilimini kolaylaştırır ve dengeli beslenmeye katkıda bulunur. Besinler iyice çiğnendiklerinde tükürükle iyice karışırlar ve sindirime hazır hale gelirler. Böylece mideyi ve pankreası zorlamadan emilim gerçekleşir. Yani pankreas da korunmuş olur.

6. Yemeği yavaş yemeli. Her lokmadan sonra çatal veya kaşık tabağın yanına bırakılmalı ve ancak lokma yutulduktan sonra elimize almalı.

7. Alkol ve sigaradan uzak durmalı.

8. Gün boyu atıştırmaktan kaçınmalı.

9. Şekerli içeceklerden uzak durmalı. Çay veya kahve içiyorsak şeker atmamalı.

10. Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklememeli. Bazı kişilerde alışkanlık haline gelmiş bu durumdan kaçınmalı.

11. Beyaz ekmek ve unlu gıdalar yerine tam (komple) tahıldan mamul ekmek tüketilmeli.

12. Baklagiller (yeşil fasulye, mercimek, yerfıstığı, bezelye) sağlıklı gıdalardır.

13. Kuru meyveler (incir, kuru erik, kayısı, kuru üzüm, kuru dut) aşırıya kaçmadan yenmeli.

14. Kuru yemişler (badem, fıstık, kabak çekirdeği, fındık, kaju fıstığı) sağlıklı gıdalardır ve kan şekerini yükseltme hızları düşüktür.

15. Patates dışında sebzeler ve meyveler sağlıklıdır. Ancak fazla şekerli olan meyvelerden fazla yememelidir. Meyve suyu yerine meyve tercih edilmelidir. Çünkü meyvelerin içerdiği lifler sağlığımız açısından hayati önem taşımaktadır.

​16. Beyaz şeker ve ürünleri yanında diyet ürünlerden ve suni tatlandırıcılardan da uzak durmalıdır. Şekerin tadı bile metabolizmayı harekete geçirerek vücudun şekerli bir besin tüketmiş gibi tepki vermesine, yani pankreas bezinin insülin salgılanmasına sebep olduğu gösterilmiştir. Tabi bu hormon gerektiği gibi kullanılmayacağı için kan şekerini düşürecektir. Dolayısıyla zararlı olacaktır. Ayrıca başta kola olmak üzere meşrubatların sağlığa hiçbir faydası yoktur.

17. Kötü beslenmeye karşı alınabilecek en iyi tedbir hiç olmazsa günde bir öğün ailecek sofra başında yemeği yemektir. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmeleri ve uygun damak tadı alabilmeleri açısından önemlidir.

18. Zeytinyağı sağlık için idealdir. Zeytinyağı antioksidan olduğu gibi iltihapları önleyici etkiye de sahiptir. Kolesterolü düşürür. Kanseri engeller. Köy tereyağı da oldukça yararlıdır, tavsiye edilir.

19. Yumurta hayati besinlerdendir. Beyaz kısmının içerdiği proteinlerin biyolojik değeri çok yüksektir. Sarısı ise yağ, kolesterol ve proteinden oluşur. Omletiyle, menemeniyle, pastırmalı ve sucuklusu ile, çılbırı ve daha başka birçok çeşidiyle harika bir besindir.

20. Yararlı gıdaları sayarken beden ve ruh sağlığımız için olmazsa olmaz bir kural da egzersiz ve hareketli yaşam tarzıdır. Her gün yarım saat kadar yürüyüşe, asansör yerine merdiven kullanmaya, çok oturmaktan kaçınmaya önem verilmelidir. En iyisi akıllı telefonlarımızı günde en az 7.500 adım yürümeye göre ayarlamalı ve bunu gerçekleştirmeliyiz.

Prof. Dr. Sefa Saygılı