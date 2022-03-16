HAYATI

◼️ Ebu Hureyre, Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensuptur. Cahiliye devrinde farklı isimlerle anılan Ebu Hureyre'nin adını Peygamberimiz Abdurrahman veya Abdullah olarak değiştirmiştir.

◼️ "Ebu Hureyre" künyesi ile anılmasına dair en yaygın rivayet, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynaması nedeniyledir.

◼️ İlk karşılaştıkları zaman Resûl-i Ekrem'in ona Ebû Hüreyre diye hitap etmesi bu künyenin Hz. Peygamber tarafından verilmediğini gösterir.

◼️ Ebû Hüreyre'nin bu adla anılmaktan hoşlanmadığı, kendisine zaman zaman Hz. Peygamber'in hitap ettiği gibi "Ebû Hir" denmesini arzu ettiği rivayet edilir.

◼️ Ebu Hureyre, hem baba hem de anne tarafından tanınmış bir aileye mensuptur. Yetim olarak büyüdüğünü söylemesi babasını küçük yaşta kaybettiğini gösterir.

◼️ Ebû Hüreyre'nin Hicret'in 7. yılının başlarında Tufeyl bin Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olduğu ve kabilesinden 60 veya 70 aile ile birlikte Tufeyl'in başkanlığında Resûlullah ile görüşmek üzere Medine'ye gittiği bilinir.

◼️ Onun daha önce Müslüman olmayıp Medine'ye İslamiyet'i kabul etmek üzere geldiği de rivayet edilir.

◼️ Aralarında Ebû Hüreyre'nin de bulunduğu Devsliler Hz. Peygamber'in Hayber'de olduğunu öğrenince oraya gittiler.

◼️ Ebû Hüreyre'nin, henüz fethedilmeyen bazı Hayber kalelerinin fethine katıldığı kendi ifadesinden anlaşılır.

◼️ Ebû Hüreyre Medine'ye ulaştığı günden itibaren kendisini tamamen dine verdi ve Resûlullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevî hiçbir arzu peşinde koşmadı.

◼️ Bazılarının ganimetlerden daha fazla pay almaya çalıştığı günlerde Hz. Peygamber'in, ganimet talebinde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.

◼️ İslam'ı geç benimsediği için kaybettiği yıllarını telâfi etmek amacıyla, açlıktan bayılacak dereceye geldiği halde Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmazdı.

◼️ Ebû Hüreyre'nin Medine'ye geldiği tarihten Hz. Peygamber'in vefatına kadar 4 yıllık bir süre geçmekle beraber Resûlullah'ın yanında 3 yıl kaldığını bizzat söylediğine göre, Alâ bin Hadramî başkanlığında Bahreyn'e gittiği ve orada bulunduğu süreyi bu zamanın dışında tuttuğu anlaşılır.

◼️ Hz. Ömer, halifeliği döneminde Kudâme bin Maz'ûn'u zekât ve vergi âmili olarak Bahreyn'e gönderirken Ebû Hüreyre'yi de orada namaz kıldırıp kaza işlerine bakmakla görevlendirdi.

◼️ Daha sonra onu görev yaptığı Bahreyn'e iki defa vali olarak tayin etti.

◼️ Ebû Hüreyre valilikten ayrılıp Medine'ye döndüğü zaman halife Hz. Ömer, bütün valilerine uyguladığı yöntemi ona da uyguladı ve Bahreyn'den ne getirdiğini sordu.

◼️ Ebû Hüreyre 20 bin dirhem getirdiğini, bunu da yaptığı ticaretten veya üreyen atlarından, biriken maaşlarından ve kölesinin kazancından elde ettiğini söyledi.