◼️ Ebu Hureyre, Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensuptur. Cahiliye devrinde farklı isimlerle anılan Ebu Hureyre'nin adını Peygamberimiz Abdurrahman veya Abdullah olarak değiştirmiştir.
◼️ "Ebu Hureyre" künyesi ile anılmasına dair en yaygın rivayet, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynaması nedeniyledir.
◼️ İlk karşılaştıkları zaman Resûl-i Ekrem'in ona Ebû Hüreyre diye hitap etmesi bu künyenin Hz. Peygamber tarafından verilmediğini gösterir.
◼️ Ebû Hüreyre'nin bu adla anılmaktan hoşlanmadığı, kendisine zaman zaman Hz. Peygamber'in hitap ettiği gibi "Ebû Hir" denmesini arzu ettiği rivayet edilir.
◼️ Ebu Hureyre, hem baba hem de anne tarafından tanınmış bir aileye mensuptur. Yetim olarak büyüdüğünü söylemesi babasını küçük yaşta kaybettiğini gösterir.
◼️ Ebû Hüreyre'nin Hicret'in 7. yılının başlarında Tufeyl bin Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olduğu ve kabilesinden 60 veya 70 aile ile birlikte Tufeyl'in başkanlığında Resûlullah ile görüşmek üzere Medine'ye gittiği bilinir.
◼️ Onun daha önce Müslüman olmayıp Medine'ye İslamiyet'i kabul etmek üzere geldiği de rivayet edilir.
◼️ Aralarında Ebû Hüreyre'nin de bulunduğu Devsliler Hz. Peygamber'in Hayber'de olduğunu öğrenince oraya gittiler.
◼️ Ebû Hüreyre'nin, henüz fethedilmeyen bazı Hayber kalelerinin fethine katıldığı kendi ifadesinden anlaşılır.
◼️ Ebû Hüreyre Medine'ye ulaştığı günden itibaren kendisini tamamen dine verdi ve Resûlullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevî hiçbir arzu peşinde koşmadı.
◼️ Bazılarının ganimetlerden daha fazla pay almaya çalıştığı günlerde Hz. Peygamber'in, ganimet talebinde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.
◼️ İslam'ı geç benimsediği için kaybettiği yıllarını telâfi etmek amacıyla, açlıktan bayılacak dereceye geldiği halde Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmazdı.
◼️ Ebû Hüreyre'nin Medine'ye geldiği tarihten Hz. Peygamber'in vefatına kadar 4 yıllık bir süre geçmekle beraber Resûlullah'ın yanında 3 yıl kaldığını bizzat söylediğine göre, Alâ bin Hadramî başkanlığında Bahreyn'e gittiği ve orada bulunduğu süreyi bu zamanın dışında tuttuğu anlaşılır.
◼️ Hz. Ömer, halifeliği döneminde Kudâme bin Maz'ûn'u zekât ve vergi âmili olarak Bahreyn'e gönderirken Ebû Hüreyre'yi de orada namaz kıldırıp kaza işlerine bakmakla görevlendirdi.
◼️ Daha sonra onu görev yaptığı Bahreyn'e iki defa vali olarak tayin etti.
◼️ Ebû Hüreyre valilikten ayrılıp Medine'ye döndüğü zaman halife Hz. Ömer, bütün valilerine uyguladığı yöntemi ona da uyguladı ve Bahreyn'den ne getirdiğini sordu.
◼️ Ebû Hüreyre 20 bin dirhem getirdiğini, bunu da yaptığı ticaretten veya üreyen atlarından, biriken maaşlarından ve kölesinin kazancından elde ettiğini söyledi.
◼️ Ebû Hüreyre, kısmen Hayber fethine ve daha sonra yapılan gazvelerin hepsine katıldı. Umretü'l-kazâda Resûlullah'ın kurbanlıklarını Mekke'ye götürmekle vazifeli olanlar arasında yer aldı.
◼️ Hz. Peygamber'in, düşmanlara karşı oluşturduğu bazı özel timlerde de görev aldı.
◼️ Daha sonra onun Yermük Savaşı'na ve Cürcân'ın fethine katıldığı kaydedilir.
◼️ Hz. Peygamber Hindistan'ın fethedileceğini müjdeleyince ömrü yeterse canıyla ve malıyla bu savaşa da katılacağını söylemesi onun cihada karşı duyduğu arzuyu gösterir.
Zehebî, Muâviye döneminde Ebû Hüreyre'nin zaman zaman Medine valiliği yaptığını, halifenin ondan memnun kalmadığı zaman kendisini azledip yerine Mervân'ı getirdiğini, bazen de Mervân'ı azledip onu tayin ettiğini söylemektedir.
◼️ Bu bilgi diğer kaynaklarda yer almamakla birlikte 54-57 (674-677) yılları arasında Medine valiliği yapan Mervân'ın bazı sebeplerle Medine'den ayrıldığında yerine Ebû Hüreyre'yi vekil bıraktığı kaydedilmekte, bu sırada Ebû Hüreyre'nin namazları kıldırıp davalara baktığı ve cezaları uyguladığı belirtilmektedir.
◼️ Vefatından bir süre önce hastalandı ve 678 yılında 78 yaşlarında iken vefat etti. Onun 677 veya 679 yılında öldüğü de söylenir. Cenazesi Medine'ye getirildi.
◼️ Abdullah bin Ömer ve Ebû Saîd el-Hudrî gibi sahâbîlerin de katıldığı cenaze namazını Medine Valisi Velîd bin Utbe kıldırdıktan sonra Cennetü'l-bakî'a defnedildi.
◼️ Velîd bin Utbe onun vefat haberini Muâviye'ye bildirdiği zaman halife, Ebû Hüreyre'nin Hz. Osman'ı destekleyenlerden biri olduğunu söyleyerek geride kalan yakınlarına 10 bin dirhem vermesini ve kendilerine iyi davranmasını emretti.
◼️ Ebû Hüreyre'nin 3 oğlunun az da olsa hadis rivayetiyle meşgul olduğu bilinir.