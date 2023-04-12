İlim, kültür ve medeniyete ışık tutan Müslüman alim: İbnü’n-Nedim

İbnü’n-Nedîm El-Fihrist adlı eserinde, Hâricî fukahasından olan dostu Berdaî'den söz ederken onu 951'de gördüğünü ve kitaplarının listesini aldığını belirtir. Anılan tarihte bu âlimle tanışıp dostluk kuracak kadar olgun bir yaşta olduğuna göre 932 yılı civarında doğduğu söylenebilir.