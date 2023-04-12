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El-Fihrist

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İbnü’N-Nedim

İbnü'n-Nedim

  • Doğum Tarihi MS 932
  • Doğum Yeri Bilinmiyor
  • Ölüm Tarihi MS 998
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

İbnü’n-Nedîm El-Fihrist adlı eserinde, Hâricî fukahasından olan dostu Berdaî'den söz ederken onu 951'de gördüğünü ve kitaplarının listesini aldığını belirtir. Anılan tarihte bu âlimle tanışıp dostluk kuracak kadar olgun bir yaşta olduğuna göre 932 yılı civarında doğduğu söylenebilir.
İbnü’n-Nedim

Künyesi

Kendisinin, babasının veya dedelerinden birinin nedim olmasından dolayı bu künyeyi aldığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

İlim, kültür ve medeniyete ışık tutan Müslüman alim: İbnü’n-Nedim
İbnü’n-Nedim

Mesleği

Babası gibi İbnü'n-Nedîm de "verrâk" idi. Virâka mesleğini babasından öğrenmiş, bu sayede devrin ilim, kültür ve sanat çevreleriyle ilişki kurma, değişik konularda pek çok kitap tanıma imkânına kavuşmuştur.

Geleceğin kültür köprüsü kitapçıların tarihi serüveni
İbnü’n-Nedim

Eğitimi

Yazı, dil, edebiyat, hadis, fıkıh, felsefe, mantık ve Helenistik dönem ilim ve kültürleriyle ilgili geniş bilgisini hocaları arasında yer alan Ebû Saîd es-Sayrafî, Ebü'l-Ferec el-İsfahânî, Îsâ b. Ali, Ebû Abdullah el-Merzübânî, İbnü'l-Hammâr, İbn Kirnîb ve Ebû Süleyman es-Sicistânî gibi âlimlere borçludur.

Tıp tarihine damga vuran 5 Müslüman alim
İbnü’n-Nedim

Vefatı

İbnü’n-Nedîm’in vefat tarihi de kesin olarak bilinmemektedir. İbnü’n-Neccâr Tarihu Bagdad zeylinde 20 19 Eylül 995’te, Makrîzî ise 20 12 Kasım 990 öldüğünü bildirir.

Hayatını İslam'a adayan alimler
İbnü’n-Nedim

El-Fihrist

El-Fihrist İslam dünyasında bibliyografik eserler türünün ilkidir. Zamanla kaybolmuş pek çok eserin adı, konusu ve müellifi hakkındaki bilgiler sadece bu eser sayesinde günümüze ulaşabilmiştir.

Bilime yön veren Müslüman alimler ve icatları
İbnü’n-Nedim

El-Fihrist'in Bölümleri

Verdiği bilgilerle ilim dünyasına ışık tutan el-Fihrist "makale" adını taşıyan 10 bölümden oluşmakta ve her bölüm "fen" başlığıyla alt bölümlere ayrılmaktadır. Birinci bölüm çeşitli milletlerin konuştuğu diller, kullandığı yazılar ve bunların özelliklerinin yanı sıra mukaddes kitaplar, Kur'an-ı Kerim, kıraat ilmi ve kurrâlara ayrılmıştır.

İlim için kilometreleri yaya yürüyen Müslüman âlimler

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