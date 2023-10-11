Nihad Sami Banarlı, edebiyat tarihi alanında on sekiz yıl süren çalışmanın ürünü olarak ortaya koyduğu en önemli eseri, 1948 yılında yayımlanan 'Resimli Türk Edebiyatı Tarihi' adlı kitabıdır. Bu eser, önce fasiküller halinde basılmaya başlamış ve destanlar devrinden cumhuriyet dönemine kadar olan XIII-XIX. yüzyıl aralığındaki tüm Türk edebiyatını kapsayan bir çalışma olarak, Batılılaşma etkisi altında gelişen Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatları ile Milli edebiyatı ve 1950'li yıllara kadar Cumhuriyet dönemini bütüncül bir şekilde ele almaktadır.

Önsözünde, eseri yazış nedenini şöyle açıklamıştı:

"Bu kitap, Türk edebiyatı tarihine yeni bilgiler katmak maksadıyla değil, fakat edebiyat tarihimizin Türk münevverlerince bilinmesi lazım gelen büyük macerasını bir bütün halinde hikaye etmek ihtiyacıyla yazıldı. Liselerimizde ve Üniversitelerimizin Edebiyat Fakültelerinden başka bölümlerinde sistemli ve müselsel bir Türk edebiyatı tarihi görmeden yetişen bütün Türk aydınlarına armağan edilmek için yazıldı."