HAYATI ◼️ Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz 11 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek vefat etti. Annesi tarafından evde eğitilen Agatha, yalnız bir çocukluk geçirdi. Zamanının çoğunu hayali arkadaşlarla geçiren Agatha Clarissa Miller'ın sıra dışı çocukluğu, ona olağanüstü bir hayal gücü yarattı. Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris'e gittiyse de kısa sürede bundan vazgeçti. ◼️ Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu. 1914'te Arvhibald Christie adlı bir doktorla evlendi. I. Dünya Savaşı sırasında kocasının görevi nedeniyle Fransa'ya gitti ve savaşın sonuna kadar da burada kaldılar. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan Styles'daki Esrarengiz Olay yazdı.

YAZARLIK HAYATI ◼️ Agatha Christie, Londra gazetesinde basılmış bir şiir on bir yaşında basılmış olmasına rağmen, yazar olmaya niyetli olmadığını söylerdi. Kendini grip ile yatakta bulurken, annesi anlatmaktan çok sevdiği hikâyeleri yazmasını önerdi. Ve böylece yazmak ömür boyu tutkusu haline geldi. Ergenlik dönemlerinde Şiir İncelemesi'nde birçok şiir yazmıştı ve bir dizi kısa öykü yazmıştı. Fakat aslında onun kariyeri, kız kardeşinin ona dedektif hikâyesi yazmak için meydan okumasıyla başladı. ◼️ Agatha Christie, bildiği ve gördüğü dünya hakkında, ailenin arkadaşlarının ve tanıdıklarının dairesinin askeri beyefendileri, lordları, hanımları, kadın oyuncuları, dulları ve doktorları hakkında yazılar yazdı. Doğal bir gözlemciydi ve köy politikaları, yerel çekişmeler ve aile kıskançlıkları ile ilgili açıklamaları genellikle acı bir şekilde doğrudur. Mathew Prichard onu "konuştuklarından daha fazla dinleyen, göründüğünden daha fazlasını gören kişi" olarak tanımlıyor.