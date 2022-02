◼️ Agatha Christie, Londra gazetesinde basılmış bir şiir on bir yaşında basılmış olmasına rağmen, yazar olmaya niyetli olmadığını söylerdi. Kendini grip ile yatakta bulurken, annesi anlatmaktan çok sevdiği hikâyeleri yazmasını önerdi. Ve böylece yazmak ömür boyu tutkusu haline geldi. Ergenlik dönemlerinde Şiir İncelemesi'nde birçok şiir yazmıştı ve bir dizi kısa öykü yazmıştı. Fakat aslında onun kariyeri, kız kardeşinin ona dedektif hikâyesi yazmak için meydan okumasıyla başladı.

YAZI STİLİ

◼️ En gündelik olaylar ve gündelik gözlemler yeni bir kitap fikrini tetikleyebilir. Meçhul Düşman adıyla Türkçeye çevrilen ikinci romanı, çay dükkânında kulak misafiri olduğu bir konuşmadan ilham aldı: "İki kişi yakın bir masada konuşuyor, Jane Fish denen birisini tartışıyordu… Bu, bir hikâyeye iyi bir başlangıç yapacağını düşündüm. Bir çay dükkânı - alışılmadık bir isim, kim onu duysa onu hatırladı. Jane Fish ya da belki Jane Finn gibi bir isim daha iyi olurdu. "

◼️ Ve bu fikirler nasıl roman haline dönüştü? Düzinelerce not defterine bir o kadar not aldı. Kimi zehirler, uyuşturucular hakkında ya da okuduğu dolandırıcılık hakkında bilgileri not alırdı.

◼️ Ölüm Adası olarak Türkçeye çevrilen A Caribbean Mystery romanı, ilk kurbanı olan Old Frog ile 1964 yılında yayınlandı. Buradaki Karayip Adası'nın tasviri tatile gittiği bir adaya dayanır.

◼️ Christie'nin torunu Mathew Prichard'ın anlattığına göre yazar hikâyelerini önce Diktafon adı verilen bir makineye dikte ederdi. Daha sonra bir sekreter bunu daktiloya geçerdi. En son, Agatha eliyle düzeltmeler yapardı. Diktafonlar icat edilmeden önce, hikâyeleri el yazısıyla yazıyordu.

◼️ Kitap yazımıyla ilgili tüm süreç bittikten sonra ise bazen akşam yemeğinden sonra ev halkına ve misafirlere kitaptan bir iki bölüm okurdu. Torunu bu durumu şöyle açıklıyor: "Sanırım o aşamada kobayları olarak kullanıldık; halkın tepkisinin ne olacağını öğrenmek için."