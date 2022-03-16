HAYATI

◼️ Bazı kaynaklara göre Amr bin Tarîf'in değil Amr bin Humeme bin Râfi' ed-Devsî'nin oğludur.

◼️ Kendisinin Amr ve Hâris adlı iki oğlu vardır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra "Zinnûr" lakabını aldı.

◼️ Şehre ulaştığında Kureyş'in ileri gelenleri kendisine Peygamberimizi bir tefrikacı ve fitneci diye tanıttılar ve sözlerini dinlememesini istediler.

◼️ Bu telkin üzerine dikkatli davrandığı, hatta Resul-i Ekrem'i işitmemek için kulaklarına pamuk tıkadığı halde onu Kâbe'nin önünde namaz kılarken gördü ve okuduklarını duydu.

◼️ "Söyledikleri güzelse kabul ederim, değilse bırakırım" diyerek Peygamberimizle konuşmaya karar verdi. Kendisiyle tanıştıktan sonra ona bazı şiirlerini okudu.

◼️ Resul-i Ekrem de ona İhlâs ve Muavvizeteyn surelerini okuyarak kendisini İslam'a davet etti. O zamana kadar böyle güzel bir söz duymadığını söyleyen Tufeyl Müslümanlığı benimsedi.

◼️ Ancak Devsliler Tufeyl'in davetine ilgi göstermediler. Tufeyl de kabilesini Resul-i Ekrem'e şikâyet etmek üzere Mekke'ye gitti.

◼️ Kendisini dinleyen Resûlullah, "Allahım, Devs'e hidayet eyle ve onları bize getir!" diye dua etti.

◼️ Ayrıca Resûl-i Ekrem'in, Tufeyl'in davetini kolaylaştırması için, "Allahım, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!" şeklinde dua ettiği, bunun üzerine alnında bir ışığın peyda olduğu, Tufeyl onu alnında değil kamçısının ucunda isteyince ışığın kamçıya geçtiği rivayet edilmiş, "Zinnûr" (ışık sahibi) lakabı da bu ışıkla ilgili görülmüştür.

◼️ Tufeyl'in yıllar süren gayretleriyle Devsliler arasında İslamiyet yayıldı.