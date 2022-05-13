◼️ Deliliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu halka gazeteler ve konferanslar ile anlatmaya çabalar.

◼️ Hem çok yönlü hem de renkli kişiliğiyle halk arasında iyiden iyiye popüler bir isim olan Mazhar Osman, Yeşilay Derneği'nin kurulmasına da öncülük eder.

◼️ Kendisinden önceki doktorların da alkol ve sigaranın zararlarından sıkça bahsetmesi Mazhar Osman'da da görülür ve neredeyse içki düşmanı bir tavır ile alkole karşı durur.

DOSTLUĞU

◼️ Mazhar Osman, ayrıca döneminin hem bilim insanı hem de bir entelektüeli olarak dikkat çekmekteydi. Tabi döneminde meşhur olan isimler ile de yakın arkadaşlıkları vardı.

◼️ Bunlardan birisi de Neyzen Tevfik ile olan dostluğuydu. Mazhar Osman'ın Toptaşı Bimarhanesinin başhekimi olduğu dönemlerde Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem (Bolayır), yakın dostu, büyük şair ve doktor düşmanı Neyzen Tevfik'i Mazhar Osman'a muayene olmaya ikna ettiğini anlatır.

◼️ Mazhar Osman, yalnıza Tevfik Fikret'in değil pek çok şair ve entelektüelin bakış açısını değiştirir. Dr. Şahap Erkoç'un Mazhar Osman ve Dönemi isimli eserinde yer verdiğine göre Mazhar Osman'ın sıkı takipçilerinden olan edebiyatçılar, Mazhar Osman'dan önceki doktorları işe yaramaz olarak görse bile bunun Mazhar Hocayla değişmeye başladığını iddia eder.

◼️ Tevfik Fikret, tedavi olmayı kabul ettikten sonra Toptaşı bimarhanesinin sakinlerinden biri olur. Kim bilir belki de buradaki dostluk sayesinde Mazhar Osman, Tevfik'ten etkilenerek şiirler dahi yazmıştır.