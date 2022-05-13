◼️ Mazhar Osman, 5 Mayıs 1884 yılında Meriç kıyısında dünyaya geldikten sonra İptida ve Rüştiye eğitimlerini burada tamamlar.
◼️ 1894 yılında Üsküdar'a taşınan aile ile İstanbul hayatı başlar ve Üsküdar Mülki İdaresini başarıyla tamamlar.
◼️ Farklı alanlarda eğitim almayı düşünse de gönülsüz bir şekilde sınavına girdiği Askeri Tıbbıye sınavlarına sınavını kazanmasıyla tıbba yönelir.
◼️ Hekimliğe başlamasıyla birlikte kısa zamanda alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekmeye başlar.
◼️ Deliliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu halka gazeteler ve konferanslar ile anlatmaya çabalar.
◼️ Onlarca öğrenci yetiştirerek Türk psikiyatrisine oldukça önemli katkıları olur.
◼️ Hem çok yönlü hem de renkli kişiliğiyle halk arasında iyiden iyiye popüler bir isim olan Mazhar Osman, Yeşilay Derneği'nin kurulmasına da öncülük eder.
◼️ Kendisinden önceki doktorların da alkol ve sigaranın zararlarından sıkça bahsetmesi Mazhar Osman'da da görülür ve neredeyse içki düşmanı bir tavır ile alkole karşı durur.
◼️ Mazhar Osman, ayrıca döneminin hem bilim insanı hem de bir entelektüeli olarak dikkat çekmekteydi. Tabi döneminde meşhur olan isimler ile de yakın arkadaşlıkları vardı.
◼️ Bunlardan birisi de Neyzen Tevfik ile olan dostluğuydu. Mazhar Osman'ın Toptaşı Bimarhanesinin başhekimi olduğu dönemlerde Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem (Bolayır), yakın dostu, büyük şair ve doktor düşmanı Neyzen Tevfik'i Mazhar Osman'a muayene olmaya ikna ettiğini anlatır.
◼️ Mazhar Osman, yalnıza Tevfik Fikret'in değil pek çok şair ve entelektüelin bakış açısını değiştirir. Dr. Şahap Erkoç'un Mazhar Osman ve Dönemi isimli eserinde yer verdiğine göre Mazhar Osman'ın sıkı takipçilerinden olan edebiyatçılar, Mazhar Osman'dan önceki doktorları işe yaramaz olarak görse bile bunun Mazhar Hocayla değişmeye başladığını iddia eder.
◼️ Tevfik Fikret, tedavi olmayı kabul ettikten sonra Toptaşı bimarhanesinin sakinlerinden biri olur. Kim bilir belki de buradaki dostluk sayesinde Mazhar Osman, Tevfik'ten etkilenerek şiirler dahi yazmıştır.
◼️ Nitekim, vefatından yıllar sonra hem akrabası hem de şair ve doktor olan Muhiddin Celâl Duru'nun aktardığına göre "Figani" mahlasıyla şiirler kaleme almıştır.
"Medid bir gecenin nısf-ı pür-sükûnunda
Soğuk soğuk esiyordu nesim-i fasl-ı şifa
***
On sekiz yıldır bu mihnethânede güldüm mü ben
Kırdı sarsar yâl ü bâlim bir nihâl-ı ter iken
Kalbim ağlar kısmetim hep dilyeden efgaaneden
Ağlasın kabrinde varsa Mazhar-ı zâr'ı seven
Ben doğarken ağladım mevtimde yaran ağlasın
Can verirken gözlerimden eşk-i şadî çağlasın."