Mehmet Kaplan

1942'de doktorasını hocası Ahmet Hamdi Tanpınar ile çalışarak tamamladıktan sonra akademik hayatına başladı. Tevfik Fikret hakkındaki tezi ile 1944'da doçentlik unvanını elde etti ve "Şiir Tahlilleri" başlıklı çalışmasıyla 37 yaşında profesör unvanını kazandı. İstanbul'da başladığı öğretim görevine 1958'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi dekanı olarak devam etti ve bu süreçte, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kurdu ve Türk halk edebiyatı alanında önemli derlemeler yaptı. 1960'ta İstanbul'a dönerek akademik çalışmalarına devam etti. 1974 yılında Türkiyat Enstitüsü müdürü, 1982'de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı, 1983'te ikinci kez Türkiyat Araştırma Merkezi müdürü oldu. Ayrıca Ekim 1983'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Bu resmi görevlerin yanı sıra Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı'nın kültür, dil ve edebiyat komisyonlarında da aktif olarak görev aldı. Ölümünü kadar Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.