Cengiz Topel, babasının görev yaptığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Eylül 1934 tarihinde dünyaya gelir. Babası İsmail Hakkı Bey annesi ise Mebuse Hanım'dır. Aslen Trabzonlu olan babası, uzun yıllar İngiliz esaretinde kalır. Yıllar sonra vatanına döner ve burada Mebuse Hanım ile evleni, 4 çocuğu olur. 1943'te vefat eder.

Ortaokulu bitirdikten sonra, evlerine yakın olan Haydarpaşa Lisesi'ne başlayan Cengiz, aslında askeri bir eğitim alıp vatanına hizmet etmek ister. Birinci sınıfı bir şekilde bitirir ve askeriyenin sınavına girer; aynı zamanda arkadaşlarını da teşvik eder.

Rumların, Kıbrıs Türklerine yaptığı baskılar, baskı olmaktan çıkıp bir savaşa dönüşmüştür. Bilhassa Müslüman Türkleri hedef alan saldırılar, Kıbrıs'ın birçok yerinde kendini gösterir. Kıbrıs'taki Türk halkına dehşeti yaşatan bu Rum örgüt, Yunanlardan yardım almaktadır.

ŞEHADETİ

Yüzbaşı Topel ile bir daha iletişim kurulamaz. Kaynaklara geçen vefatı ile ilgili görüş şu şekildedir: Cengiz Topel paraşüt ile atlar ve kurtulur. Rumlar tarafından fark edildiği zaman ise tutsak edilir. Türlü işkencelere maruz kalır ve en sonunda şehit olur. Bir yüzbaşının aktardıkları da bu görüşü doğrular niteliktedir.

"1974 yılından sonra Kıbrıs'a gittiğim zaman, Cengiz'in olayına tanık olan mücahitler ile tanıştım. Bana Cengiz'in yere indikten sonra cebinden bir şeyler çıkarıp yaktığını söylediler. Bunlar muhtemelen bir gün önce hazırlanan hedef bilgileri ve haritalardı. Yani Cengiz yere indiği zaman sağlam ve doğruyu ayırt edecek kadar kendinde idi…"