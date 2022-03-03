Doğum Tarihi 1008
Doğum Yeri Çin
Ölüm Tarihi 1102
Ölüm Yeri Çin
◼️ 11. yüzyılda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmud, bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Dîvânu Lugâti't-Türk'ü bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası, en eski Türk dili araştırmacısıdır.
◼️ Hayatı ve şahsiyeti hakkında çok fazla bilgi mevcut değildir. Soylu bir aileden geldiği ve çok iyi yetiştirilmiş biri olduğu Dîvânu Lugâti't-Türk'teki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Kendisine dair söylenenler çok defa tutarsız, birbiriyle çelişir birtakım tahminî görüş ve yorumlarla, yakın zamanlarda bunlara ilâve edilmiş ve çoğunda onu kendi çevrelerine mal etme gayreti sezilen mahallî rivayetlerden ibarettir. Eserlerindeki bilgilerden yola çıkarak öğrendiğimiz detaylarda, kendisinin mükemmel şekilde silâh kullandığını ve savaşçılık terbiyesi aldığını söyleyebiliriz.
◼️ Döneminin Türk yazı dillerini çok iyi bilmesi; Türk topluluklarından derlediği sözlerin anlamlarına, türlerine, çeşitli özelliklerine vâkıf olmasının yanı sıra Türk dilinin eski söz varlığından da haberdar olması, Kâşgarlı Mahmud'un çok iyi bir dil öğrenimi gördüğünü ve kendisini yetiştirdiğini ortaya koymaktadır.
◼️ Farklı görüşler bulunmakla birlikte 1008 yılında doğduğu kabul edilmektedir. Kâşgarlı Mahmud adıyla bilsek de eserinde babasının Barsganlı olduğu bilgisini vermesinden yola çıkarak kendisinin de doğum yerinin Barsgan olduğu düşünülmektedir. Barsgan adının Uygur kağanının Barsgan adındaki seyisinden geldiğini de yazar. Rivayete göre seyis, havasını beğendiği bu bölgede atlarını yetiştirirmiş. Zamanla burası bir yerleşim birimine dönüşünce de kendi adıyla anılır olmuş.
◼️ Türk topluluklarının yaşadığı bütün şehirleri ve bölgeleri dolaşan, kendisini Kâşgarî, el-Kâşgarî (Kâşgarlı) gibi sanlarla anmayan Mahmud'un buna karşılık sürekli olarak Kâşgar'ı havasıyla, suyuyla, doğasıyla övmesi; hakanın yaşadığı şehir olarak nitelemesi, Kâşgar çevresindeki Adıg, Kası, Opal gibi yerleşim birimlerini kendi ili diye anması, o dönemde bir kültür merkezi olan Kâşgar'da yetişmiş olması bu büyük dil bilgininin Kâşgarlı adıyla anılmasını sağlar.
◼️ Opal'da Hamidiyye ve Saciyye medreselerinde tanınmış hocalardan ders aldı. Hocalarından biri, Dîvânu Lugâti't-Türk'te de adını andığı Şeyh İmam ez-Zahid Hüseyin bin Halef el-Kâşgari'dir.
◼️ Kaşgarlı Mahmud'un bütün araştırmaları, soy kütüğü üzerine yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır.
◼️ Bu bilgilere göre Kaşgarlı Mahmud atasının Türk illerini Sâmanoğullarından aldığını ve adına Hamîr Tegin dendiğini belirtir. Daha sonra yapılan araştırmalar Kâşgarlı Mahmud'un soy kütüğü ile ilgili farklı bilgileri ve ailesinin yaşadığı feci bir olayı ortaya çıkarmıştır.
◼️ Gezdiği uzun yılların sonunda Bağdat'a gelen Kaşgarlı, eserini burada tamamlayarak Halife Muktedî-Biemrillâh'a sunmuştur.
◼️ Sonrasıyla ilgili çeşitli rivayetler olsa da 97 yaşında vefat ettiği kesindir. 1080'de kendi ülkesine dönüp Opal'de kurduğu Medrese-i Mahmûdiyye'de müderrislik yaptıktan sonra 1090 yılında doksan yedi yaşında iken burada vefat etmiştir.
◼️ Rivayetlerden birini eserini yazıp Halife'ye sunduktan sonra Kâşgar'a döndüğü ve Opal köyüne yerleştiği ifade edilir. Nedeni ise çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçirdiği, ilk öğrenimini gördüğü köyde son yıllarını yaşama ve burada toprağa verilme isteği olarak açıklanır.
◼️ Opal köyündeki mezarın Kâşgarlı Mahmud'a ait olduğu geç dönem kaynaklarında da dile getirilmektedir.
◾ Yaşadığı dönem yazı dilinin dil bilgisi kurallarını ve söz varlığını eserinde toplayan Kâşgarlı Mahmud, bu ölçülü dil çerçevesinde diğer Türk topluluklarının ağız özelliklerini hem ses hem de söz varlığı bakımından ayrıntılı biçimde ele almıştır.
◾ Zaman zaman biçim bilgisi yönünden belirlediği farklılıklara da işaret eden Kâşgarlı Mahmud bu nedenle eserine Türk Lehçeleri (veya Ağızları) Sözlüğü adını vermiştir. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Türkçe-Arapça bir sözlüktür.
◾ Kitabının Abbâsî halifesine sunuş kısmında kendisini Türk kavminin soyca en köklü kişisi, Türk ilinin coğrafyasında geniş bir alana yayılmış Türk toplulukları arasında yıllarca dolaşıp bunların her birinin ağızlarını yakından inceleyip öğrenmiş, "Türk dili üzerinde en üst seviyede bilgi sahibi olmuş bir kimse" diye takdim eder.