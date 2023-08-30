Gelenekselci ekolün önde gelen isimlerinden biri olan Titus Burckhardt, İslam sanat ve maneviyatı alanında önemli çalışmalara imza atar. Doğu ve Batı sanatına aşina olan Burckhardt, özellikle Fas ile ilgili araştırmalarıyla tanınır.

Aslen İsviçreli olan Titus Burckhardt, 1908 yılında İtalya’nın Floransa kentinde dünyaya gelir. Babası heykelcilik ile ilgilenir, amcası ise başarılı bir sanat tarihçisidir. Bu sebeple ailesi tarafından küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe yetiştirilir.