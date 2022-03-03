◼️ Sedat Umran 1926 yılında Kumkapı'da doğdu. Aslen Islahiyeli bir aileye mensuptur. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un neşeli, sakin sokak, cadde ve sahillerinde geçti. Yetişme tarzı itibariyle İstanbulluluğa dair tüm hasletleri kendi üzerinde topladı. Son eski İstanbul beyefendilerinden sayılan Umran, Haydarpaşa Lisesi mezuniyeti sonrası -başarısız bir İktisat Fakültesi denemesini saymazsak- Alman Dili ve Edebiyatını tercih ederek Almancanın uçsuz denizlerine açıldı. Okulla arası hiçbir dönem iyi olmayan Umran kendisini sanat, edebiyat ve felsefeye adadı. Alman şair ve filozoflarına duyduğu ilgi sebebiyle Almancaya yöneldi ve okulunu bu şekilde bitirebildi.

SANATÇI KİŞİLİĞİ

◼️ Sedat Umran tüm ömrünü ve mesaisini şiire ve felsefeye vermesi hasebiyle epey *velut bir kaleme sahip olmuştur. İyi bir şair ve yazar okudukları ile yazdıkları arasında denge kurabilmelidir. Lakin ekseriyetle bu denge şaşar. Umran bu hususta epeyce dengeli davranmayı başarabilmiş nadir şairlerimizdendir.

◼️ Sanat çalışmaları ekseriyetle sanatçılar arasında bilinmektedir. Bugün sanatseverler arasında pek bilinen bir isim değildir. Onca kitaba rağmen ülkemizde gerekli ilgiyi göremeyen büyük sanatçılardan olmuştur. Umran bazı çevrelerce kalbin değil de aklın şairi olarak adlandırılır.