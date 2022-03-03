Doğum Tarihi 1926
Doğum Yeri İstanbul
Ölüm Tarihi 7 Ağustos 2013
Ölüm Yeri Kayışdağı
◼️ Sedat Umran 1926 yılında Kumkapı'da doğdu. Aslen Islahiyeli bir aileye mensuptur. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un neşeli, sakin sokak, cadde ve sahillerinde geçti. Yetişme tarzı itibariyle İstanbulluluğa dair tüm hasletleri kendi üzerinde topladı. Son eski İstanbul beyefendilerinden sayılan Umran, Haydarpaşa Lisesi mezuniyeti sonrası -başarısız bir İktisat Fakültesi denemesini saymazsak- Alman Dili ve Edebiyatını tercih ederek Almancanın uçsuz denizlerine açıldı. Okulla arası hiçbir dönem iyi olmayan Umran kendisini sanat, edebiyat ve felsefeye adadı. Alman şair ve filozoflarına duyduğu ilgi sebebiyle Almancaya yöneldi ve okulunu bu şekilde bitirebildi.
◼️ Sedat Umran tüm ömrünü ve mesaisini şiire ve felsefeye vermesi hasebiyle epey *velut bir kaleme sahip olmuştur. İyi bir şair ve yazar okudukları ile yazdıkları arasında denge kurabilmelidir. Lakin ekseriyetle bu denge şaşar. Umran bu hususta epeyce dengeli davranmayı başarabilmiş nadir şairlerimizdendir.
◼️ Sanat çalışmaları ekseriyetle sanatçılar arasında bilinmektedir. Bugün sanatseverler arasında pek bilinen bir isim değildir. Onca kitaba rağmen ülkemizde gerekli ilgiyi göremeyen büyük sanatçılardan olmuştur. Umran bazı çevrelerce kalbin değil de aklın şairi olarak adlandırılır.
◼️ Sedat Umran belli bir dönem devlet memuriyetinde bulunur. Farklı şehirlerde vakit geçirir ve bu durumdan hiç hoşnut kalmaz. Sonrasında farklı fabrikalarda Almanca mütercimi olarak çalışır. Daha rahat bir çalışma ortamı tesis edince hayatının tamamını şiire adar, sadece fabrikaya gelen Almanca evrakı tercüme eder.
◼️ Yalnız kalmak Umran'ın şiirini her daim kuvvetlendiren bir durum olmuştur. Bekâr bir yaşam süren Umran en nihayetinde Darulaceze'ye yerleşir. Sadık sevenleri tarafından ziyaret edilmeye devam eder. 2013'de Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığında bulunmaktadır.
İlk şiir kitabı Meşaleler 1949'da yayınlanmıştır.
Sonra sırasıyla
Leke, Gittin Taş Atarak Denizlerime 1990, Kara Işıldak 1993, Parmak Uçlarımdaki Yangın 1995, Sedat Umran'dan Seçmeler 1995, Aynada Gün Doğumu 1995, Akşam Şiirleri 1998, Altın Eşik 1999, Kırık Ayna 2000, Sonsuzluk Atı, 2000, Akşamın Kaması 2004 yıllarında yayınlanmıştır.