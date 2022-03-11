HAYATI

◼️ Halvetiyye'nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî, Malatya'nın Aspozi kasabasında doğdu.

◼️ Asıl adı Mehmet olan şair, ilim tahsil etmek için Mısır'da kaldığından "Mısrî" ve "Niyâzî" mahlaslarının birleştirerek şiirlerinde Niyâzî-i Mısrî'yi kullandı.

◼️ Gençlik dönemlerinde sufilere muhalif olan Mısrî, daha sonra bu fikirlerinden vazgeçti. Zamanla bu görüşünden sıyrılarak Halveti tarikati şeyhine intisap etti ve yönünü değiştirdi.

◼️ Niyâzî-i Mısrî, Malatya'da, önce İslâmî ilimlere ait temel bilgileri ardından medrese tahsiline başlayıp tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrendi.

◼️ Tahsilini tamamladıktan sonra, câmilerde vaazlar vermeye başladı. Daha sonra Malatya'da bulunan Halvetî şeyhi Hüseyin Efendi'nin sohbetinde bulunarak ondan feyz aldı. Hüseyin Efendi'nin vefatından sonra, hayatında büyük değişikliklere yol açacak seyahate çıkmaya karar verdi.

◼️ Diyarbekir'e giden bir yıl orada kaldıktan sonra Mardin'e geçen Niyâzî bu iki şehirdeki âlimlerden mantık ve kelâm okudu.

◼️ Diyarbakır-Mardin yoluyla Bağdat'a gitti. Burada büyük âlimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî'nin kabrini sonrasında ise Hazreti Hüseyin'in kabr-i şerîfini ziyaret etti. Buradan Bağdat'a dönerek, dört sene ilim tahsil etti.

◼️ Tahsilini tamamlayan Niyâzî Mısrî, Kâhire'ye gitti. Şeyhûniyye denilen yerde, Kâdiriyye tarikatı büyüklerinden olan bir zâtın dergâhında misafir olarak kaldı. O zâta talebe oldu.