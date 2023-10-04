Abdülhamid Süleymanoğlu eserlerinin genelinde; Türkistan yurtlarını işgal eden sömürgeci Rus hükümetini, baskı ve zulümleri, halkın açlıkla mücadelesi gibi konuları işler. Kaleme aldığı milliyetçi yazılarından ötürü sekiz kez tutuklanır. Stalin devrinde 1937'de, Taşkent'te yapılan bir toplantıda, eserlerinde ideolojik bakımdan komünizm dışı meseleler ile meşgul olduğu öne sürülerek davaya ihanet ettiğini itiraf etmesi istenir. Çolpan ise buna cevap olarak “siz beni üç gün içinde ıslah edemezsiniz” diye cevap verir.