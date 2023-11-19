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Mark Twain

Mark Twain

  • Doğum Tarihi 30 Kasım 1865
  • Doğum Yeri Florida
  • Ölüm Tarihi 21 Nisan 1910
  • Ölüm Yeri Connecticut
Asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Mark Twain, 30 Kasım 1835'te Florida, Missouri, ABD'de doğdu. Yazar, denemeci, girişimci, mizahçı, öğretim görevlisi.
Mark Twain

Eğitimi

Mark Twain'in eğitim hayatı oldukça kısa süreli oldu. Babasının zatürre nedeniyle vefat etmesinden sonra 11 yaşında beşinci sınıftan ayrıldı ve bir matbaada çıraklık yapmaya başladı. Daha sonra halk kütüphanelerinde akşamları eğitim gördü. Kitap okuyarak ve yaşam deneyimleriyle kendi kendini eğiten bir hayatı oldu.

Mark Twain

Gençlik yılları

John Marshall ve Jane Lampton Clemens'in altıncı çocuğu olan Mark Twain, iki ay erken doğdu ve hayatının ilk 10 yılında sağlık durumu nispeten kötüydü. Onun bu dönemlerine ilişkin anıları ileride Tom Sawyer ve diğer yazılarda yerini bulacaktı. Gümüş madenciliği , ticaret ve yayıncılık gibi çeşitli iş alanlarında girişimlerde bulundu.
Mark Twain

Ailesi

Olivia Langdon Clemens ile evlendi ve bu evlilikten dört çocukları oldu.

Mark Twain

Ölümü

21 Nisan 1910'da geçirdiği kalp krizi sonrasında Connecticut, ABD'de vefat etti. Ölümüyle birlikte 1906'da yazmaya başladığı otobiyografisi de yarım kaldı.

Mark Twain

Yazar olarak Twain

Mark Twain, Hannibal, Missouri'de büyüdü; burası hem Tom Sawyer hem de Huckleberry Finn'in maceralarına ilham kaynağı oldu. İlk yıllarında bir matbaada çıraklık yaparak işe başladı, ardından dizgicilikle uğraştı ve ağabeyinin gazetesine yazılar yazdı. Gazetecilik kariyerine Virginia City Territorial Enterprise için yazılar yazarak başladı. Madencilik deneyimini esprili bir şekilde ele alarak, yazılarındaki mizahi tarzını gösterdi. İlk büyük başarısını 1865'te "Calaveras İlçesinin Ünlü Zıplayan Kurbağası" adlı mizahi öyküsüyle elde etti.

Mark Twain

Amerikan edebiyatındaki yeri

Hicivleri, sosyal yorumları ve Amerikan deneyimine dair içgörüsü nedeniyle sıklıkla en büyük Amerikalı yazarlardan biri olarak kabul edilir. William Faulkner'ın " Amerikan edebiyatının babası " olarak nitelendirdiği Mark Twain, ABD'nin yetiştirdiği en büyük mizah ustalarından biri olarak kabul gördü. Twain, hem kurgu hem de kurgu dışı eserler kaleme aldı. Artan şöhretiyle aranan bir konuşmacı haline geldi. Zekası ve hicvi, hem yazılarında hem de konuşmalarında övgü topladı. Twain, başkanlar, sanatçılar, sanayiciler ve hatta Avrupalı kraliyet ailesiyle dahi dostluklar kurdu.

Mark Twain

Özgünlüğü

Twain'in yazılarında yerel dili ve bölgeselliği kullanması, Amerikan konuşmasının özünü yakalamasına ve karakterlerinin özgünlüğüne katkıda bulundu.

Mark Twain

Emperyalist görüşleri

Başlangıçta Twain, ABD'nin "uygarlaştırma" misyonuna inanarak, özellikle İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında Amerikan emperyalizmini destekledi.

Mark Twain

Anti-emperyalist manevra

Hayatının ilerleyen dönemlerinde, özellikle emperyalizmin ikiyüzlülüğünü ve sömürgeler üzerindeki etkisini eleştiren "Karanlıkta Oturan Kişiye" adlı makalesinde, emperyalizmin açık sözlü bir eleştirmeni oldu.

Mark Twain

Romanları

Önemli eserlerinden bazıları arasında "Tom Sawyer'ın Maceraları", "Huckleberry Finn'in Maceraları", "Kral Arthur'un Sarayında Bir Connecticut Yankee" ve "Yurtdışındaki Masumlar" yer alır.
Mark Twain

Ödülleri

Kendi zamanında modern anlamda edebiyat ödülleri pek yaygın olmasa da Twain, üniversitelerden fahri dereceler aldı ve edebi katkılarından dolayı tanındı. Daha sonra Amerikan edebiyatı üzerindeki etkisi nedeniyle ölümünden sonra onurlandırıldı. Ölümünden yıllar sonra "Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü" adı altında ödüller verilmeye başlanan ödüller günümüzde de verilmeye devam etmektedir.

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