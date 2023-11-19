Hicivleri, sosyal yorumları ve Amerikan deneyimine dair içgörüsü nedeniyle sıklıkla en büyük Amerikalı yazarlardan biri olarak kabul edilir. William Faulkner'ın " Amerikan edebiyatının babası " olarak nitelendirdiği Mark Twain, ABD'nin yetiştirdiği en büyük mizah ustalarından biri olarak kabul gördü. Twain, hem kurgu hem de kurgu dışı eserler kaleme aldı. Artan şöhretiyle aranan bir konuşmacı haline geldi. Zekası ve hicvi, hem yazılarında hem de konuşmalarında övgü topladı. Twain, başkanlar, sanatçılar, sanayiciler ve hatta Avrupalı kraliyet ailesiyle dahi dostluklar kurdu.