Ayla Algan
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Ayla Algan
- Doğum Tarihi 29 Ekim 1937
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 4 Ocak 2024
- Ölüm Yeri İstanbul
Eğitimi
Kasman ailesinin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluk döneminden itibaren şan, piyano ve bale dersleri alarak büyüdü. Özellikle piyano eğitimi 6 yıl boyunca aralıksız devam etti. Ortaokulu İstanbul'da bulunan Notre Dame de Sion'da tamamlayan Algan, lise eğitimi için Fransa'ya Versay Lisesi'ne devam etti.
Ölümü
4 Ocak 2024 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayata veda etti. Cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
Tiyatro
Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne ve oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi. Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü 1961'de oynadı. Ardından Hamlet oyununda rol aldı; hem Ophelia hem de erkek rolü olmasına rağmen Hamlet karakterini canlandırmıştı. Bu nedenle "Erkek Hamlet" olarak anıldı.
Sinema
Sanat hayatı boyunca 30'u aşkın film ve dizi projesinde yer aldı. Sadri Alışık ile başrolünü paylaştığı filmi "Ah Güzel İstanbul" Ayla Algan'ın en bilinen ve kült haline gelen filmidir.
Müzik
Çağdaş dünyada, Tasavvuf felsefesi ile New Age akımının iç içe geçtiği bir dönemde, Yunus Emre'nin felsefesini ve şiirini Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak sunan bir sanatçı, konser ve dinletilerle Fransa, Orta Asya, ABD, Avrupa ve Afrika'da adından söz ettirdi. Yayınlanan 45'lik plakları, kendi halk müziğinden esinlenerek Fransızca ve Türkçe seslendirdi.
Çeşitli dallarda aldığı ödüller
1965 Fizikçiler oyunundaki rolüyle "İlhan İskender Ödülü"
1967 "Ah Güzel İstanbul" filmi ile San Remo Bordighera Film Şenliği-Gümüş Ağaç Ödülü
1973 Bulgaristan-Altın Orfe Şarkı Yarışması İkincilik Ödülü
1972 UNICEF Sanatçısı
1974 Olimpia Birinciliği
1977 Polonya-Sopot Festivali Pop Müzik Yarışması Birincilik Ödülü
1978 Sopot Dünya Birinciliği; Şarkı-Yorum
1996 Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Oyuncu Ödülü.
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar
2016: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü