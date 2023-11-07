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Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde Klarnet ustası Mehmet Veli Kanık ile Fatma Nigar Hanım'ın ilk çocukları olarak İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen Kanık, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirdi.
Orhan Veli Kanık

Eğitimi

Şair, eğitim hayatına 1921'de Akaretler'deki Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfında başladı ve sonra Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına geçti. Babasının Cumhurbaşkanlığı Bando Şefliği'ne tayini nedeniyle 1925'te ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınan Orhan Veli, burada Gazi İlkokulu'na yazıldı ve bu yaşlarda edebiyata ilgi duymaya başladı.
Orhan Veli Kanık

Ölümü

Üzücü bir şekilde, Orhan Veli Kanık geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 14 Kasım 1950'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde vefat etti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Onun ölümü, Türk edebiyatının büyük bir kaybı olarak kabul edilir. 

Orhan Veli Kanık

Garip Harekatı

Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının önemli bir akımı olan "Garip Hareketi"nin önde gelen isimlerinden biriydi. Bu hareket, Orhan Veli'nin yanı sıra, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday gibi diğer şairlerle birlikte geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk getirmeye çalıştı. Orhan Veli, şairliğinin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan, kafiye ve redife özen gösteren şiirler yazdı. Bu şiirlerinde geçmişi özleyiş, çocukluk anıları, doğa sevgisi, umutsuzluk ve yalnızlık gibi temaları hüzünlü bir dille işledi. Eski biçimde yazılmış olduğu için sağlığında yayımlanan hiçbir kitabına almadığı bu şiirleri yayımladığı tarihten yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir zaman sonra "Yeni biçimli" ilk şiiri "Ağaç"ı Oktay Rıfat’la birlikte yayımladı. Fransız sembolistlerin etkisinden kurtulan Orhan Veli, şiirde vezin, kafiye ve söz sanatlarını bırakarak, serbest şiire yöneldi. Sokaktaki insanın şiirini söyledi.

Orhan Veli Kanık

Şairliği

Orhan Veli Kanık

Şiir

Orhan Veli Kanık

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