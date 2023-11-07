Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının önemli bir akımı olan "Garip Hareketi"nin önde gelen isimlerinden biriydi. Bu hareket, Orhan Veli'nin yanı sıra, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday gibi diğer şairlerle birlikte geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk getirmeye çalıştı. Orhan Veli, şairliğinin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan, kafiye ve redife özen gösteren şiirler yazdı. Bu şiirlerinde geçmişi özleyiş, çocukluk anıları, doğa sevgisi, umutsuzluk ve yalnızlık gibi temaları hüzünlü bir dille işledi. Eski biçimde yazılmış olduğu için sağlığında yayımlanan hiçbir kitabına almadığı bu şiirleri yayımladığı tarihten yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir zaman sonra "Yeni biçimli" ilk şiiri "Ağaç"ı Oktay Rıfat’la birlikte yayımladı. Fransız sembolistlerin etkisinden kurtulan Orhan Veli, şiirde vezin, kafiye ve söz sanatlarını bırakarak, serbest şiire yöneldi. Sokaktaki insanın şiirini söyledi.