Kaynaklarda doğum tarihi hakkında kesin bilgi bulunmayan Hasan Efendi'nin, yazdığı bir eserinin ön sözünde 69 yaşında olduğunu söylemesinden dolayı 1727 yılında İstanbul'da doğduğu tahmin edilir. Gevrekzade, hafızlığı ve medrese tahsilini tamamladıktan sonra tıbba ilgi duydu. Tokatlı Mustafa ile onun damadı İsmail ve Mehmed Emin efendilerin yanında tıp eğitimi aldı. Eline geçen para ile tıp alanında hacimli bir kütüphane oluşturdu.

Arapçayı çok iyi bilen Gevrekzade, eser teliflerine de oldukça önem verdi. Bu çalışmalarının çoğunu III. Selim'e sundu. 1801 yılında 73 yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Mezarı Eyüp'te Ataullah Mehmed Efendi Haziresi'ndedir.

18. yüzyılın önemli hekimbaşılarından biri olan Hasan Efendi, III. Selim döneminde Halep'e gönderilerek burada kendisine yüksek dereceli kadılık olan mevleviyet verildi. Burada okuttuğu Menâkıbü'l-ʿârifîn adlı eseri tercüme edip III. Selim'e sunmasının ardından Edirne mollalığına sonrasında Mekke-i Mükerreme payesine yükseltildi.

Gevrekzade Hasan Efendi, III. Mustafa döneminde ordu hekimbaşılığına kadar yükseldi. Bir dönem Süleymaniye Tıp Medresesi müderrisliği yaptı. 1769 yılında Rusya seferinden döndükten sonra sarayda hekimlik yapmaya başladı. Bu görevi 14 yıl boyunca yerine getirdi.

Osmanlı-Rus savaşında orduda hekimbaşı görevi yaparken askerler arasında yayılan dizanteriye karşı elli yıl önce Bursalı Ali Münşî'nin altın otu bitkisini tavsiye etmesine rağmen onun geleneksel yollarla tedaviyle sınırlı kalması başarılı olamamasına neden oldu. Fakat onun buradaki tutumu nedeniyle tamamen başarısız saymamak gerekir. Çünkü Gevrekzade Hasan Efendi, döneminin en önemli hekimi olmasının yanı sıra geleneksel Osmanlı hekimliğinin de son temsilcisidir.

MÜZİK İLE ŞİFA

Gevrekzade Hasan Efendi'nin önemli hizmetlerinden biri de müzikle tedavisi hakkında yazdığı eserlerdir. Bu konu hakkında müstakil olarak ele alan ilk eser olan Risâletü'l-mûsikiyye mine'd-devâi'r-rûhâniyye'de geleneksel tıp kitapları pasajlar halinde değerlendirildi.

Gevrekzade Hâfız Hasan Efendi, mûsikinin kendiliğinden ortaya çıkan bir şey olduğunu ve önemli olanın da bunu bilmek olduğunu düşünürdü. Bu düşüncesinin destelemek amacıyla Hz. Davud'u örnek verdi. Alimlerin ortak kanaatine göre Hz. Davud musiki ilminin nazariyatını ilk defa kuran kimseydi.

Gevrekzade vücutta oluşan hastalıkların, "a'zâ-yı reîse" olarak adlandırılan "hayvânî ruh, nefsânî ruh ve tabii ruh"ların tabiatlarının bir şekilde bozulmasından kaynaklandığı düşünürdü. Aynı zamanda, müzik ilminin tıp ve astronomiyle yakın münasebeti olduğunu ve bu konuda Tûsî, Fârâbî, Urmevî gibi üstadların eserler kaleme aldığını belirtir. Gevrekzade, insan nabzının belirli makamlar üzere olduğunu açıklar. Usta hekimlerin kabul ettiğine göre nabzın ölçülü her bir hareketinin bir makama uygun olduğu ve bir nağmeyle uyum sağladığıdır. Nabız atışları, usûle aykırı ve bozuk olduğunda, bu durum vücut sağlığını tehlikeye sokar.

Hikmet ve astronomi bilimleriyle müziğin ortak olduklarını söyleyerek ana makamların on iki burca karşılık olarak 12 tane olduğunu belirtir. Gevrekzade'nin belirttiği makamlar şunlardı: Râst, ırâk, ısfahân, zîrefkend, büzürg, zengûle, rehâvî, hüseynî, hicâz, bûselik, nevâ, uşşâk.

Hafız Hasan Efendi, makamların hangi hastalığa iyi geldiğini, ne tür hastalıkları tedavi ettiğini eserlerinde anlattı. Onun eserlerinde bahsettiğine göre makamların tedavi ettiği hastalıklar şunlardı:

Râst makamı; felce iyi gelir.

Irâk makamı; ateşli hastalıklara, sersâm, mâşerâ ve hafakana faydası vardır.

Isfahân makamı; bârid ve yâbislikten (kuru, kuruluk) kaynaklanan hastalıklara iyi geldiği gibi zekâ, akıl, hatırlama ve düşünme gücünü artırır.

Zîrefkend makamı; bedende görülen ağız felci, vücudun yarısına inen inme, sırt ağrısı, mafsal ağrıları ve kulunç hastalıklarını tedavi eder.

Rehâvî makamı; her türlü baş ağrısına faydalı olup, hafakânı (kalp çarpıntısı) engeller, lâkve, felç ve balgam ve kanla ilgili hastalıkları bedenden söker atar.

Büzürg makamı; bağırsak ağrısı, kulunç ve vücutta görülen ciddi hastalıklara faydası olup; zihni berraklaştırır, doğru düşünmeyi (zihni toparlamayı) sağlar.