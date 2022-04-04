◼️ Cabir bin Eflah, Endülüs'ün Sevilla şehrinde yapılan rasathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit edip inşasını bizzat kontrol etti.

◼️ İslam'ın altın çağında yaşayan Cabir bin Eflah, Batı'da daha çok İngiliz astronom Batlamyus'u eleştirmesiyle tanındı. Eflah, Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginiydi. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıydı.

◼️ Endülüslü bilim insanı Cabir bin Eflah, İşbiliye'de günümüzdeki ismiyle Sevilla'da doğdu. Batı'da Geber ismiyle tanınan Müslüman âlimin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da oğlunun İbn Meymun'u şahsen tanımış olmasından 12. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülür.

BULUŞLARI

◼️ Cabir bin Eflah "Cabir'in Teodalit"i diye bilinen çubuklu bir güneş saatinin mucidiydi. Azimut kadranı denilen bu saat, Avrupa'da ancak üç asır sonra Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Regiomontonus tarafından 1450'de onun modeline uygun olarak yeniden yapılabildi.

◼️ Cabir bin Eflah, gezegenlerin ve yıldızların koordinatlarını hesaplamak için ilk taşınabilir gök küreyi tasarladı. Bu alet bugün torketum adıyla bilinir. Prof. Dr. Fuat Sezgin bu aletin, Avrupa'da çok geniş yaygınlık kazandığını, Almagest'i düzeltme amacıyla kaleme aldığı ve Ptoleme'yi sert dille eleştirdiği eserinde bu aleti tanımladığını belirtir.

◼️ Torquetum isimli alet, Cabir bin Eflah'ın Islah el-Mecisti adlı eserinde tarif edildi. Avrupa'da oldukça yaygın şekilde kullanılan bu alet, gök düzlemlerini, yani ufuk, ekvator ve ekliptik düzlemlerini üst üste döndürülebilir olarak temsil ediyordu. Torquetum, 4 temel problemin çözümüne yarıyordu. Bu problemler şunlardı: İki dönence arasındaki meridyen yayının büyüklüğünü belirleme, Ay yüksekliğini belirleme, her iki ekinoksun zaman noktasını belirleme ve yıldız konumlarını belirlemeydi.