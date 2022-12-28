Lütfi Ömer Akad

1950’lere kadar sinema, tiyatro çıkışlı yönetmenlerin egemenliğindeydi. Böyle bir dönemde Akad, Türk sinemasının tiyatrodan bağımsız hale gelmesini sağlayan önemli isimlerden biri oldu.

1950’de “Lüküs Hayat”ı, sonraki yıl “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” filmlerini çekti. 1952 senesinde çektiği "Kanun Namına" filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer aldı. Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış oldu. Akad, yazdığı “Işıkla Karanlık Arasında” isimli otobiyografi ile Türk sinemasının başlangıç ve gelişimini okuyucuya aktardı. Halk masallarını sinemaya uyarlayan Akad, belgesel yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik de yaptı.