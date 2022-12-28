Lütfi Ömer Akad
Lütfi Ömer Akad
- Doğum Tarihi 2 Eylül 1916
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 19 Kasım 2011
- Ölüm Yeri İstanbul
Türk sinemasının koca çınarı olarak bilinen Lütfi Ömer Akad, 2 Eylül 1916 günü İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1942 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret okulunun Maliye bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Osmanlı Bankasının muhasebe bölümünde çalıştı.
Sinemayla tanışması
1946’da çeşitli dergilerde tiyatro ve sinema üzerine yazılar yazan Ömer Akad, aynı yıl kurulan “Sema Film”de mali danışmanlık yaptı. 1947 senesinde “Erman Film”de çalışmaya başlayan Akad, burada çekilen “Damga” adlı filmin yönetmeni çekimi bırakınca yarım kalan sahneleri çekti.
Ölümü
Çektiği filmlerle sonraki yönetmenlere örnek olan usta isim, 19 Kasım 2011'de İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.
İlk filmi
Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı kitabından uyarlanan “Vurun Kahpeye” filminin senaryosunu yazdı ve çekti. Böylece 1949 yılında çektiği “Vurun Kahpeye” filmi Akad’ın yönetmenliğini yaptığı ilk film oldu.
Yenilikleri
1950’lere kadar sinema, tiyatro çıkışlı yönetmenlerin egemenliğindeydi. Böyle bir dönemde Akad, Türk sinemasının tiyatrodan bağımsız hale gelmesini sağlayan önemli isimlerden biri oldu.
1950’de “Lüküs Hayat”ı, sonraki yıl “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” filmlerini çekti. 1952 senesinde çektiği "Kanun Namına" filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer aldı. Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış oldu. Akad, yazdığı “Işıkla Karanlık Arasında” isimli otobiyografi ile Türk sinemasının başlangıç ve gelişimini okuyucuya aktardı. Halk masallarını sinemaya uyarlayan Akad, belgesel yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik de yaptı.
Önemli filmleri
Çektiği “Yalnızlar Rıhtımı” ve “Hudutların Kanunu” filmleri Türk sinemasının önemli yapıtlarından oldu. Göç sorununu ele aldığı “Göç Üçlemesi” Gelin, Düğün ve Diyet filmleri ile toplumun dertlerini ele aldı. Sinemacılar kuşağının temsilcilerinden olarak kendine özgü film dilini kullandı.
Polisiye filmi
1952 senesinde çektiği "Kanun Namına" filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer aldı. Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış oldu.
Üçlemesi
70'li yılların toplumsal sorunlarını, taşradan kente göçü beyaz perdeye taşıyan ünlü isim, filmlerinde yöresel meseleleri konu alarak evrensel mesajlar verdi. Göç sorununu ele aldığı “Göç Üçlemesi” Gelin, Düğün ve Diyet filmlerini çekti.