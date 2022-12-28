Fikriyat Anasayfa Biyografi Öner

Hayatı

Doğumu

Sinemayla Tanışması

Ölümü

İlk Filmi

Yenilikleri

Önemli Filmleri

Polisiye Filmi

Üçlemesi

Yazar Bilim İnsanı Bestekar Ressam Hekim Tarihçi Şair Daha Fazlası
Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa
Ⓒ 2022 Fikriyat. Tüm Hakları Saklıdır.

Lütfi Ömer Akad

Lütfi Ömer Akad

  • Doğum Tarihi 2 Eylül 1916
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 19 Kasım 2011
  • Ölüm Yeri İstanbul

Türk sinemasının koca çınarı olarak bilinen Lütfi Ömer Akad, 2 Eylül 1916 günü İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1942 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret okulunun Maliye bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Osmanlı Bankasının muhasebe bölümünde çalıştı.

Türk sinemasının koca çınarı: Ömer Akad
Lütfi Ömer Akad

Sinemayla tanışması

1946’da çeşitli dergilerde tiyatro ve sinema üzerine yazılar yazan Ömer Akad, aynı yıl kurulan “Sema Film”de mali danışmanlık yaptı. 1947 senesinde “Erman Film”de çalışmaya başlayan Akad, burada çekilen “Damga” adlı filmin yönetmeni çekimi bırakınca yarım kalan sahneleri çekti.

Türk sinemasının koca çınarı: Ömer Akad
Lütfi Ömer Akad

Ölümü

Çektiği filmlerle sonraki yönetmenlere örnek olan usta isim, 19 Kasım 2011'de İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.
Lütfi Ömer Akad

İlk filmi

Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı kitabından uyarlanan “Vurun Kahpeye” filminin senaryosunu yazdı ve çekti.  Böylece 1949 yılında çektiği “Vurun Kahpeye” filmi Akad’ın yönetmenliğini yaptığı ilk film oldu.

Türk sinemasının koca çınarı: Ömer Akad
Lütfi Ömer Akad

Yenilikleri

1950’lere kadar sinema, tiyatro çıkışlı yönetmenlerin egemenliğindeydi. Böyle bir dönemde Akad, Türk sinemasının tiyatrodan bağımsız hale gelmesini sağlayan önemli isimlerden biri oldu. 
1950’de “Lüküs Hayat”ı, sonraki yıl “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” filmlerini çekti. 1952 senesinde çektiği "Kanun Namına"  filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer aldı. Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış oldu. Akad, yazdığı “Işıkla Karanlık Arasında” isimli otobiyografi ile Türk sinemasının başlangıç ve gelişimini okuyucuya aktardı. Halk masallarını sinemaya uyarlayan Akad, belgesel yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik de yaptı.
Lütfi Ömer Akad

Önemli filmleri

Çektiği “Yalnızlar Rıhtımı” ve “Hudutların Kanunu” filmleri Türk sinemasının önemli yapıtlarından oldu. Göç sorununu ele aldığı “Göç Üçlemesi” Gelin, Düğün ve Diyet filmleri ile toplumun dertlerini ele aldı. Sinemacılar kuşağının temsilcilerinden olarak kendine özgü film dilini kullandı.
Lütfi Ömer Akad

Polisiye filmi

1952 senesinde çektiği "Kanun Namına"  filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer aldı.  Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış oldu. 
Lütfi Ömer Akad

Üçlemesi

70'li yılların toplumsal sorunlarını, taşradan kente göçü beyaz perdeye taşıyan ünlü isim, filmlerinde yöresel meseleleri konu alarak evrensel mesajlar verdi. Göç sorununu ele aldığı “Göç Üçlemesi” Gelin, Düğün ve Diyet filmlerini çekti.

İlgilinizi Çekebilir

Nizamülmülk

Paulo Coelho

Ömer Muhtar

En çok aranan biyografiler

Nizamülmülk

Paulo Coelho

Ömer Muhtar

Detaylı Ara
BİZE ULAŞIN