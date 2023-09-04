Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer
- Doğum Tarihi 5 Mayıs 1946
- Doğum Yeri Bursa
- Ölüm Tarihi 4 Eylül 2022
- Ölüm Yeri İstanbul
Babasının memleketi olan Bursa'da 5 Mayıs 1946’da doğdu. Annesi ve anneannesi tarafından İstanbullu olduğu için çocukluğunun tüm tatillerini anneannesinin Bakırköy’deki evinde geçirmiştir.
Eğitimi
İlk ve ortaokul eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra, ortaokulda müzik öğretmeni tarafından Bursa Öğretmenler Derneği'nde Batı müziği derslerine yönlendirildi. Bu derslere 3 yıl boyunca devam etti. Daha sonra, Bursa'da camilerde görev yapan deneyimli müezzinlerden özel dersler aldı. Ayrıca, Bursa Musikî Cemiyeti'ne kaydolarak müzik eğitimine devam etti.
Vefatı
Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etti, Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne defnedildi.
Musikiyle tanışma
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldikten sonra, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne katıldı ve Emin Ongan'ın öğrencisi oldu. Bu dönemde tasavvuf müziğine ilgi duymaya başladı.
Musiki çalışmaları
Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın üyesi olarak görev yaptı ve bu vakfın başkanlığını 1999 yılına kadar sürdürdü.1971 yılından itibaren her Aralık ayında Konya'da düzenlenen Şeb-i Arûs törenlerinde mutriban takımında aktif bir şekilde yer aldı. Türk müziği usullerinin yanı sıra büyük usûller dahil olmak üzere çeşitli müzik türlerinde yetenekliydi. Mevlevî ayini şerifini devr-i kebir, hafif, zincir gibi büyük usullerle başarıyla icra edebilecek bir yeteneğe sahipti.1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanmasının yanı sıra, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticiliğini üstleniyordu.
Cerrahi tarikatı şeyhliği
Karagümrük Tekkesi olarak bilinen Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini idi. Türkiye'de faaliyet gösteren Cerrahi Tarikatı'nın önde gelen şeyhlerinden biridir. İslam tasavvuf geleneğine bağlı olan Cerrahi Tarikatı'nın liderliğini yapmıştır ve tasavvufî öğretileriyle tanınmıştır.
Tasavvuf görüşleri
İslam dininin özü olan şeriat, bir yandan insanların dünya hayatında düzenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olurken, diğer yandan Allah'ın rızasını kazanmalarına yardımcı olur. Tarikat ise, bireylerin Allah'a yakınlaşmak için izleyebilecekleri yolları sunar. Hakikat ise, Allah'ın varlığına ve birliğine inanç konusunda derinlemesine bir anlayışı ifade eder.Tasavvuf öğretileri arasında özellikle "hakkaniyet" kavramı büyük bir öneme sahiptir. Ona göre, insanlar yalnızca Allah'ın adaletiyle yargılanır ve Allah'ın adaleti sonsuz ve merhametlidir. Tasavvuf öğretileri arasında ayrıca zikir, mürşidlik, nefis terbiyesi ve tevazu gibi konular da yer almaktadır.
Kitapları
Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri
Vakte Karşı Sözler
Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana
Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed
Sohbetle
Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)
Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)
Mübarek Vakitler
Kalb-i Selim
TV ve Radyo Programları
Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri
Mesneviden: Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte
Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız: Saadettin Acar ile birlikte
Ömer Tuğrul İnançer'in Hayatı | Vav TV