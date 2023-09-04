İslam dininin özü olan şeriat, bir yandan insanların dünya hayatında düzenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olurken, diğer yandan Allah'ın rızasını kazanmalarına yardımcı olur. Tarikat ise, bireylerin Allah'a yakınlaşmak için izleyebilecekleri yolları sunar. Hakikat ise, Allah'ın varlığına ve birliğine inanç konusunda derinlemesine bir anlayışı ifade eder.Tasavvuf öğretileri arasında özellikle "hakkaniyet" kavramı büyük bir öneme sahiptir. Ona göre, insanlar yalnızca Allah'ın adaletiyle yargılanır ve Allah'ın adaleti sonsuz ve merhametlidir. Tasavvuf öğretileri arasında ayrıca zikir, mürşidlik, nefis terbiyesi ve tevazu gibi konular da yer almaktadır.