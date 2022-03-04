Romancı kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Niyazi Özdemir, aynı zamanda tarihçi, yazar ve felsefeciydi. Tarihe yerli ve milli bir bakış açısı getiren Özdemir, gerek romanları gerekse araştırmalarıyla unutulan milli ve manevi değerleri yeniden hatırlattı. Romanlarındaki karakterlerini gerçek yaşamdan ve toplumumuzdaki örnek şahsiyetler üzerinden kurgulayan yazar, birçok kıymetli esere imza attı.

HAYATI ◼️ Romancı, gazeteci, yazar, yayımcı ve felsefeci olan Mehmet Niyazi Özdemir, kültür tarihimizin çok yönlü isimlerinden biridir. ◼️ 8 Nisan 1942 tarihinde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Özdemir, ilk ve ortaokulu da burada okudu. ◼️ Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1967'de buradan mezun oldu. ◼️ 1966-1967 arasında bir dönem Millî Türk Talebe Birliği'nde genel başkan olarak görev yaptı. ◼️ Nevzat Köseoğlu, Özer Revanoğlu ve Ahmet Nuri Yüksel'le birlikte Ötüken Neşriyat'ı kuran isimler arasında yer aldı. ◼️ Aynı zamanda Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünden de mezun oldu. Mezuniyetinden sonra eğitim hayatına felsefe alanında devam etmek istedi ve böylece felsefede doktora yapmak için Almanya'ya gitti. ◼️ Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Özdemir, "Türk Devletlerinde Temel Hürriyetler" isimli doktora çalışmasına başladı. ◼️ Türkiye'ye 1988 yılında dönüş yapan Özdemir, Tercüman ve Zaman gazetelerinde yazdı. 2016 yılında ise Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. ◼️ Genç Akademi, Nizâm-ı Âlem, Türk Yurdu, Ufuk Çizgisi gibi dergilerde makalelerini yayımladı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ ◼️ Lise yıllarında Nihal Atsız'ın eşi Bedriye Hanım ve Mahir İz gibi hocalardan dersler alan Özdemir'in edebi serüveni, hocalarının tesiriyle başladı. ◼️ Lise yıllarında Büyük Doğu dergisiyle tanışması, Özdemir için önemli bir merhaleydi. ◼️ Edebi kişiliğinin gelişmesinde rol oynayan isimler ise Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Nur Aksun, Hilmi Oflaz, Osman Yüksel Serdengeçti ve Erol Güngör'dü. Marmara Kıraathanesi'nde katıldığı edebi sohbetler genç Niyazi'yi her geçen gün edebiyata biraz daha yaklaştırıyordu. Özdemir, etkilendiği isimleri şu şekilde anlatır: "Ben Nurettin Topçu‟yu, Necip Fazıl Bey‟i, Serdengeçti‟yi, Nihal Atsız Bey‟i severek okuyordum. Onların etkisinde mutlaka kalmışımdır. Üslubumun oluşmasını onlara bağlıyorum. Benim üsluptaki anlayışım Âkif‟inki gibidir. Benim hayalle işim yoktur, ne yazmışsam görerek yazmışımdır." ◼️ Özdemir'in yetiştiği dini ve milli çevre, tarih ve edebiyat şuurunu şekillendiren unsurlardan oldu. ◼️ Babasının Balkan ve Çanakkale savaşları gazisi olması, yazarın milli ve dini duyguları; çocukluğundan itibaren özümseyerek ilerleyen yıllarda edebi eserlerine nakşetmesine olanak tanıdı.

ESERLERİ ◼️ Roman: Varolmak Kavgası (1969, yeni biçimi 1988), Çağımızın Âşıkları (1977, İki Dünya Arasında adlı yeni biçimi 1992), Ölüm Daha Güzeldi (Tahir Mihmandarlı'nın hayatı, 1982), Yazılamamış Destanlar (1989), Çanakkale Mahşeri (1998), Dâhiler ve Deliler (2001), Yemen! Ah! Yemen (2004), Daha Dün Yaşadılar (2006), Doğunun Ölümsüz Çocuğu (2009), Plevne (2011), Kanije (2014), Mehmed Niyazi Romanları 11 Kitap (2014). ◼️ Hikâye: Bayram Hediyesi (1971, yeni biçimi 2001). ◼️ Hatıra: İthâfât (2012). ◼️ Deneme/İnceleme: Millet ve Milliyetçilik (1980), İslam Devlet Felsefesi (1988), Türk Devlet Felsefesi (1989), Medeniyet Ülkesini Arıyor (1991), Türkiye'nin Meseleleri I / Kültür (1992), Türkiye'nin Meseleleri II / Devlet (1992), Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği (2000), Millet ve Şark Milliyetçiliği (2000), Türk Tarih Felsefesi (2008), Mehmed Niyazi Fikrî Eserleri 5 Kitap (2014).