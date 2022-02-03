Yedi Güzel Adam'dan biriydi, Mehmet Akif İnan… Mütefekkir ve şair olduğu kadar, mücadeleciydi de. Düşünceleri ve eserleri her dönemde anlaşılmaya çalışıldı. Fani dünyadan göçeli 22 sene oldu ama ardından bıraktığı miras, mağdur ve mazlumların umut ışığı olmaya devam etti. "Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri" diyerek vefayı öğütledi.

ÇOCUKLUĞU ◾ Mehmet Akif İnan 1940 yılında Urfa'da dünyaya geldi. Eğitimine de burada başladı. Lise öğrenimini Maraş'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. İlk görev yeri Uşak İmam-Hatip Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Fen Lisesi oldu. ◾ 6 Ocak 2000'de doğduğu şehirde Hakk'ın rahmetine kavuşan Akif İnan'ın davası, bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın istedi. 'Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri' diyerek vefayı öğütledi. İsmi okullara, kültür salonlarına, yerleşim yerlerine verildi. Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı olarak benimsedi. Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

YAŞAMI ◾ Mehmet Akif İnan, medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, eylemleriyle öncülük etti. Attığı tohumlar bugün ormana dönüştü. Kaygısı, kavgası; hak ve medeniyet mücadelesiydi. Kararlı ve gelecekten umutluydu. Bir fidanda ormanı düşledi. "Ölüm bir tohumsa kefen zarında

Gün olur fışkırır bir orman olur" diyerek umutsuzluğa kapılanlara umut aşıladı. ◾ "Milli Eğitim Bakanı olmaktansa en büyük sendikanın genel başkanı olmayı tercih ederim" diyen Mehmet Akif İnan, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen'i, 9 Haziran 1995'te ise Memur-Sen Konfederasyonu'nu kurdu ve vefatına kadar her iki kurumun Genel Başkanlığı'nı yaptı.

ESERLERİ ◾ Mehmet Akif İnan 1965'te evlendi. 1967'de İnan'ın tek çocuğu Şakire Banu dünyaya geldi. 1969'da kurucuları arasında yer aldığı Edebiyat dergisindeki çalışmalarıyla modern Türk şiirine yeni açılımlar kazandırdı. Aşk ile ülkünün, iç içe geçtiği bir iç âlem şiiri yazdı. ◾ 1969'da kurucuları arasında yer aldığı Edebiyat dergisindeki çalışmalarıyla modern Türk şiirine yeni açılımlar kazandırdı. Aşk ile ülkünün, iç içe geçtiği bir iç âlem şiiri yazdı. 1976'dan sonra Mavera dergisinde; 1977'den itibaren de Yeni Devir, Millî Gazete ve Yeni Mesaj gibi gazetelerde günlük fikir ve sanat yazıları yazdı. Mehmet Reha, Akif Reha, Müslimoğlu ve Mithat Mirzali gibi takma isimler kullandı. Şiirleri; Hicret (Ankara 1974); Tenha Sözler (İstanbul 1991). Denemeleri; Edebiyat ve Medeniyet Üzerine (Ankara 1972); Din ve Uygarlık (İstanbul 1985). Mehmet Akif İnan'ın Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntı

DÜŞÜNCESİ ◾ İslam aleminin ruhuna hitap eden "Mescid-i Aksa" şiiriyle Türk edebiyatında "Kudüs Şairi" olarak hafızalara kazındı, Mehmet Akif İnan... Şiirini ve hayatını, davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmedi. ◾ İslam'ın ilk kıblesi olması dolayısıyla dünya Müslümanlarının göz bebeği olan Kudüs'e yönelik İsrail'in saldırılarından duyduğu derin üzüntü, duayen kalem İnan'ın dizelerine yansıdı. İlk defa gazeteci yazar Akif Emre tarafından Akıncılar Dergisi'nde yayınlanan şiir, kısa sürede ülke çapında büyük beğeni kazandı. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Götür Müslüman'a selam diyordu.

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu. Mehmet Akif İnan'ın Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntı