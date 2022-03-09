Doğum Tarihi 27 Aralık 1902
Doğum Yeri Çengelköy
Ölüm Tarihi 18 Ekim 1996
Ölüm Yeri İstanbul
◼️ Çengelköy'de 1902'de dünyaya gelen Kemalettin Tuğcu'nun babası Ali Galip Bey, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış bir binbaşı, annesi de iyi keman çalan bir ev hanımıydı.
◼️ Kemalettin Tuğcu'nun aile kökleri Safranbolu'ya kadar uzanıyordu. Dedesinin dedesi olan Mustafa; II. Mahmut'un son yıllarında Safranbolu'da Yeniçeri Ağası olarak görev yapan bir isimdi. Kemalettin Tuğcu'nun hayatında dedesi Faik Bey'in de ayrı bir yeri vardır.
◼️ Tuğcu, doğuştan gelen ayaklarındaki engel sebebiyle okula gidemedi.
◼️ Yazar, okula gidemeyip 26 yaşına kadar toplumdan uzakta yaşasa da hiçbir öğretmenden ders almadan kendi kendisini yetiştirdi ve Fransızca öğrendi.
◼️ Babası kendisinden 16 ay büyük olan ağabeyi Nurettin'e ders verirken Kemalettin de okuma yazmayı öğrendi.
◼️ Toplumdan uzak bir hayat yaşayan Tuğcu'nun edebiyata adım atması çok erken denilebilecek bir yaşta gerçekleşti. Tuğcu, 13 yaşlarında şiir ve öykü yazmaya başladı.
◼️ Tuğcu bu durumu "13 yaşımdan beri yalnız yazı yazdım. Beni bu yazılar avuttu, yazdıklarımla yaşadım." cümleleriyle ifade etti.
◼️ Romanını on üç yaşında iken yazan Tuğcu'nun bu eserinin basılmadan kaybolduğu bilinmektedir.
◼️ Tuğcu, 1932 yılında Tahsin Demiray'ın daha sonra Türkiye Yayınevi adını alacak matbaasında çalışmaya başladı. İki yıl sonra idarecilik görevini üstlendi ve Tahsin Demiray'la Yavrutürk mecmuasını çıkarmaya başladı. Burada Mehmet Yaman ve Feriha Demiray gibi müstear isimler kullandı.
◼️ İstanbul'da 1936'dan sonra çıkan çocuk dergilerinin çoğunda şiir ve hikaye yazan Tuğcu "Ateş", "Yıldız", "Muallimler Birliği", "Çocuk Haftası", "Binbir Roman", "Ceylan" ve "Gelincik" gibi dergilerde çalıştı. Eserlerinden bazıları bu dergilerde tefrika hâlinde yayımlandı.
◼️ 1937 yılından sonra yavaş yavaş edebiyat dünyasında yer edinmeye başlayan yazar, ilk kitaplarından olan Kocanızı Nasıl Muhafaza Edersiniz? adlı eseri ile büyük ses getirdi.
◼️ 300'ün üzerinde kitap yayımlayan yazarın öne çıkan bazı eserleri şunlar:
"Üvey Baba"
"Küçük Hanım"
"Sokak Çocuğu"
"Yetim Ali"
"Ahretlik"
"Korkunç Yıllar"
"Hırsızın Oğlu"
"Yetim Malı"
"Ayşecik"
"Unutulan Çocuk"
"Yolunu Şaşıran Adam"
"Kimsesiz Çocuklar"
"Anasının Kuzusu"
"Yer Altında Bir Şehir"
"Ah Bu Çocuklar"
"Eskici Baba"
"Maymunlar Adası"
"Serseri Çocuklar"
"Babasının Oğlu"
"Köyden Gelen Yabancı"
"Pasifikte Bir Türk Genci"
"Balıkçı Güzeli"
"Çocuklar Adası"
"Öksüz Oğlan"
"Adını Değiştiren Çocuk"
"Altın Bilezik"
"İncili Terlik"
"Düşkün Çocuk"
"Sokak Çocuğu"
"Köyünü Unutan Adam"
"Yuvadan Uzak"
"Zavallı Büyük Baba"
"Küçük Serseri"
"Dağdaki Yabancı"
"Şeytan Çocuk"
"Annelerin Çilesi"
"Cambazın Kızı"
"Yılanlı Bağ"
"Yetim Ali"
"Annesizler"
"Köyden Gelen Kız"
"Zavallı Çocuk"
"Aferin Yaşar"
"Sokak Köpeği"
"Bir Ocak Söndü"
"Süt Kardeşler"
"Baba Evi"
"Kuklacı"
"Bir Garip Kızcağız"
"Babam ve Ben"
"Kuyulu Bahçe"
"Benim Annem"
"Bu Çocuk Kimin"
"Toprak Adamları"
"Babasızlar"
"Balıkçının Kızı"
"Ana Hakkı"