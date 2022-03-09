HAYATI

◼️ Çengelköy'de 1902'de dünyaya gelen Kemalettin Tuğcu'nun babası Ali Galip Bey, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış bir binbaşı, annesi de iyi keman çalan bir ev hanımıydı.

◼️ Kemalettin Tuğcu'nun aile kökleri Safranbolu'ya kadar uzanıyordu. Dedesinin dedesi olan Mustafa; II. Mahmut'un son yıllarında Safranbolu'da Yeniçeri Ağası olarak görev yapan bir isimdi. Kemalettin Tuğcu'nun hayatında dedesi Faik Bey'in de ayrı bir yeri vardır.

◼️ Tuğcu, doğuştan gelen ayaklarındaki engel sebebiyle okula gidemedi.

◼️ Yazar, okula gidemeyip 26 yaşına kadar toplumdan uzakta yaşasa da hiçbir öğretmenden ders almadan kendi kendisini yetiştirdi ve Fransızca öğrendi.

◼️ Babası kendisinden 16 ay büyük olan ağabeyi Nurettin'e ders verirken Kemalettin de okuma yazmayı öğrendi.