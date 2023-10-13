Cevat Şakir Kabaağaçlı

Sürgün sırasında Bodrum’u gören Kabaağaçlı, bu memlekete adeta aşık olur. Masmavi denizi, asırlardır ev sahipliği yapmış olduğu medeniyetler, ona tüm samimiyetiyle gönlünü açan insanlar yazarı büyüler. Bodrum’un Antik çağda bilinen Halikarnassos adı sebebiyle Halikarnas Balıkçısı takma adını kullanarak edebi yazılarını yayınlar. Yurt dışından getirttiği çeşit çeşit tohumu Bodrum’un dört bir yanına eker. Ömrünü bu topraklarda geçirmeyi, buraya kök salmayı planlar; ancak işler yine planladığı gibi gitmez. Hayat onu bir değişikliğe daha mecbur bırakır. İkinci Dünya Savaşı’nın çetrefilli yılları Kabaağaçlı’yı doğrudan etkiler. Daha fazla Bodrum’da kalması imkansız hale gelir. Evini, teknesini satar ve 1947 yılında İzmir’e göç eder. Burada devam eden yazarlık kariyerinin yanı sıra turist rehberliğine de atılır. İzmir ve Bodrum arasını Mavi Yolculuk şeklinde isimlendirdiği bir tur ile gezdirir.